World of Warcraft: Dragonflight. Nuovi aggiornamenti all’orrizonte

Sicuramente, una delle più importanti sezioni del mondo di World of Warcraft è la creazione del personaggio, con il quale è possibile scegliere non solamente le fattezze fisiche ma anche razza, equipaggiamento e armi di vario tipo che garantiscono un enorme calderone per il giocatore. Recentemente, tramite una diretta avvenuta nei canali ufficiali di Blizzard, abbiamo potuto vedere una nuova espansione intitolata Dragonflight, avvenuta lo scorso martedì 20 aprile, con la quale abbiamo potuto vedere nuovi accessori per l’MMO più conosciuto al mondo.

Tra le tante cose saranno presenti nuove classi tra le quali spicca Drachtyr Evoker, anche se ha qualche caratteristica differente dagli altri draghi in quanto, almeno fino a questo momento, ci sono solo due tipologie di drago, la prima quella tipica mentre la seconda una più piccola che aiuta i giocatori per uscire da situazioni più difficili: sembrerebbe che i Drachyr abbiano questa funzione all’interno dell’espansione.

In più sarà possibile, attraverso questa nuova classe, imitare un drago mortale non solamente nell’aspetto, ma anche nei movimenti e nella lotta aiutando possibilmente anche gli altri compagni di viaggio.

La bellezza di questa nuova classe non si limita solamente al lato utile e dilettevole durante le lotte, ma la possibilità di creare un proprio personaggio è sempre stata alla base di questo mondo e degli RPG in maniera generale (anche se non è stato ancora confermato se amplieranno questo aspetto).

Con il lancio di Shadowlannds a novembre del 2020, si è mancato un aspetto similare anche se in quest’ultima espansione ci si dedicava ad altri aspetti del mondo di World of Warcraft, come sottoclassi, nuove terre e missioni aggiuntive. Uno degli aspetti migliori del gioco è la possibilità di cambiare aspetto nel gioco, anche se è una scelta principalmente svolta dagli sviluppatori per indirizzare l’attenzione del pubblico verso nuovi aggiornamenti.