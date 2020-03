"Warriors Orochi 4 Ultimate": i guerrieri più potenti fanno il loro ritorno per un combattimento definitivo

Koei Tecmo lancia in questo 2020 “Warriors Orochi 4 Ultimate”, la versione definitiva del quarto capitolo di un gioco di azione ricchissimo di eroi tutti diversi e pronto per coinvolgere i giocatori in combattimenti senza esclusione di colpi. La serie, cominciata nel lontano 1997 con la versione per PlayStation 1, arriva sul mercato con gli adattamenti per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Rispetto al titolo originale, è in arrivo un gruppo di eroi ancora più variegato, alcuni riproposti anche dai giochi precedenti della serie: Rui Hayabusa, Giovanna d’Arco, Perseo, Yang Jian e tanti altri per un totale di 170 personaggi con cui non è possibile annoiarsi provandoli tutti, mettendoli in campo nelle varie modalità di gioco, tutti disegnati in modo perfetto dallo studio Koei Tecmo.

“Warriors Orochi 4 Ultimate” si basa sulla campagna principale della versione base, arricchita da molti capitoli aggiuntivi che ampliano la lunghezza della stessa e che offrono altrettante sfide interessanti contro le più disparate orde di nemici senza scrupoli. I tratti che hanno voluto trasformare questo titolo in un gioco a mondo aperto (come nella stragrande maggioranza dei giochi di ruolo, per intenderci) è riuscito parzialmente e tale rimane anche con questa versione definitiva.

Quindi ci sono le altre modalità di gioco a dare un aspetto ancora più succulento al gioco: oltre a quelle già inserite nella versione base, ecco un Challenge Mode che offre alternative di ottimo livello, miglioramenti alle varie proposte di gioco, e l’Infinity Mode, una stimolante e lunga avventura alla conquista delle dodici torri di Zeus, le quali, una volta conquistate, portano l’eroe sull’Olimpo.

L’azione si basa sulla possibilità, praticamente infinita nel corso di varie partite, di unire tre eroi, utilizzandone uno sul campo e cambiandolo in ogni momento con uno degli altri due scelti, affrontando nel modo migliore i tanti avversari. Le battaglie contro i vari nemici portano ad affrontare i comandanti che, una volta battuti, consentono l’ingresso in nuove aree di gioco.

Nello scenario tecnico di “Warriors Orochi 4 Ultimate” ci sono tanti punti buoni, come la realizzazione dei personaggi, la varietà ben riuscita dei paesaggi ed un ottimo livello cromatico, con altri più negativi, come poligoni non sempre smussati e funzionalità di accelerazione grafica imperfette. Coinvolgente la colonna sonora e pure i dialoghi in giapponese con sottotitoli, funzionali e definiti gli effetti sonori.