Tropico 6: dal 29 marzo è finalmente disponibile su PC

La serie di “Tropico” è considerata uno dei videogiochi gestionali in tempo reale più importanti della storia dei games. Sin dal primo capitolo, intitolato semplicemente “Tropico“, ha rivoluzionato questo genere grazie alle sue novità. Sviluppato da PopTop Software, per la prima volta ci porta alla presa del potere e del governo di una giovane nazione caraibica, in piena Guerra Fredda.

Grazie al successo del primo capitolo, negli anni sono usciti: Tropico 2 Il covo dei pirati; Tropico 3; Tropico 4; e Tropico 5. Con il passare degli anni, sono cambiate tante cose ma il succo è sempre lo stesso: immedesimarsi nel presidente di un immaginario stato caraibico. Ed anche in questo sesto capitolo, prendiamo il ruolo de “El Presidente“.

Il sesto capitolo di Tropico

Nella giornata del 14 marzo, Kalypso Media ha annunciato l’uscita della El Prez Edition, l’edizione fisica di Tropico 6. A differenza della versione standard, come svela “Tech Princess“, troviamo: quattro cartoline dedicate alle spiagge di Tropico, due completi da turista, un esclusivo progetto per realizzare “Il Laghetto dei Fenicotteri” nel palazzo presidenziale, la colonna sonora del gioco a base di melodie caraibiche, e un calendario digitale che segna i giorni che mancano fino alle prossime elezioni. Per chi vuole accontentarsi solamente della versione digitale, basta scaricarlo su “Steam“.

La modalità di gioco viene spiegata perfettamente dalla pagina di Wikipedia: “Come negli altri giochi della serie, il giocatore assume il ruolo di “El Presidente”, il leader dell’isola caraibica di Tropico. Analogamente a Tropico 5, ci sono quattro epoche: l’era coloniale, l’era delle guerre mondiali, l’era della guerra fredda e l’era moderna. A differenza dei precedenti giochi della serie – spiega la nota enciclopedia online – dove Tropico consisteva di una sola isola, Tropico 6 consente ai giocatori di costruire su un arcipelago di isole minori, permettendo ai giocatori di costruire ponti dall’isola di partenza alle altre isole dell’arcipelago”.

Le aspettative sul titolo sono altissime, ma sembrano essere state rispettate tutte. Il sito “Multiplayer” dà un voto di 7,5/10, elogiando le missioni ben congegnate ma criticando il sistema economico. “SpazioGames“, invece, lo valuta 7,7/10, con un giudizio in cui critica l’assenza di una vera e propria campagna.