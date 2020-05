"Total Tank Simulator": simulazione di guerra con design originale e strategia mista

“Total Tank Simulator” è un gioco strategico misto, che include anche delle fasi in cui si può entrare nei panni delle unità in prima persona: una sorta di titolo di strategia che si mostra in realtà come un simulatore di battaglia. “Total Tank Simulator” si presenta per la versione per PC ed offre uno stile del tutto originale in alcuni dei suoi fondamenti.

A partire dalla grafica, che è un turbine di stile pastello, collage e pixel art, un po’ Minecraft ed un altro poco in stile avventure grafiche, che rende “Total Tank Simulator” diverso dai suoi diretti competitori, primo fra tutti “World of Tanks”.

Vi è, poi, la possibilità di interpretare in prima persona le proprie unità, possibilità offerta da pochi altri titoli del genere. In pratica, ci si può spostare come un soldato di fanteria dotato di fucile e trovarsi come in un classico gioco sparatutto, oppure alla guida di un carro armato, nel pieno stile di serie come “Call of Duty”.

In mezzo a tutte queste ispirazioni da altri titoli, ecco apparire i primi dei tanti difetti di questo gioco: utilizzare le unità in prima persona è inutile e controproducente, perché alla fine tutto si complica e sono più gli svantaggi che i vantaggi ottenuti da tale mossa.

Per quanto possa risultare divertente nelle prime fasi, il gioco in prima persona porta quasi sempre ad una sconfitta; anche se si tenta un’imboscata o una manovra d’aggiramento, il computer sa sempre dove le unità si trovino e si viene sorpresi quando si aveva preparato un’azione mirata: ciò dimostra una intelligenza artificiale basica e precaria, che non favorisce nemmeno le migliori tattiche di battaglia.

Tra lo stile FPS che è controproducente e l’intelligenza artificiale malprogrammata, “Total Tank Simulator” diventa a questo punto solamente uno strategico come gli altri, che vanifica le tante branche in cui si rendeva originale. Si passa quindi a schierare le truppe con divertimento, con centinaia di unità, per rendere migliore possibile il proprio scenario, ma anche qui la scarsa funzionalità delle mosse avversarie, o scontate o scevre di svariate soluzioni, non offre molte opzioni tattiche al giocatore.

In conclusione, “Total Tank Simulator” si rivela alla fine un semplice simulatore di battaglia: messe in campo l’unità e dato il via all’azione, si può assistere tranquillamente da spettatori all’esito finale, in un tripudio di proiettili, missili ed esplosioni godibile, anzi, spettacolare, ma per niente appagante. Le poche opzioni di gioco, oltre alla missione base ed alla schermaglia, di certo non aiutano a rendere più stimolante la giocabilità.