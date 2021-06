"Topolino amico delle guardie": combattere i trasgressori del DPCM con Topolino

Nelle ultime ore, grazie a un video pubblicato da Fraws di “Parliamo di Videogiochi” su YouTube, sta facendo il giro del web il gioco “Topolino amico delle guardie” disponibile in free download sul sito della Doped Games, una casa produttrice di videogames totalmente indipendente made in Italy.

Sul sito della Doped Games si viene a scoprire che la piccola azienda videoludica ha pubblicato altri due giochi: Hellgate Senigallia (ambientato per l’appunto nella cittadina in provincia di Ancona) e Deep descritto come un “Horror psicologico in prima persona che scava e ci porta nelle voragini piu’ profonde della mente umana”.

Topolino amico delle guardie

Il lavoro che sta catturando l’attenzione dei videogiocatori è “Topolino amico delle guardie”, creato da Rick Dope e Sik con ZDOOM, uscito nei mesi scorsi e facilmente scaricabile a costo zero. Ispirato ovviamente ai primi DOOM, videogioco di genere sparatutto in prima persona sviluppata da id Software.

L’obiettivo è quello d’infamare gli abitanti di un’intera città facendo rispettare a loro tutte le normative sul Covid-19 chiamando la “Topolizia” con il telefono ricaricandolo con i gettoni presenti nella mappa di gioco (ogni gettone permette di fare tre chiamate), facendo così apparire un poliziotto che provvederà a uccidere tutti coloro che stanno trasgredendo le regole nelle vicinanze.

La trama viene descritta in maniera più dettagliata dai creatori stessi del videogioco: “Come dettato dal nuovo DPCM, la città è in pieno lockdown. Nonostante questo alcuni trasgressori hanno deciso di infrangere la legge vagando liberamente per le strade. La tua missione è quella di scoprirli tutti e infamarli alla giustizia prima dello scadere del tempo. In tuo aiuto troverai alcuni oggetti lungo il tuo percorso”. Gli aiuti, oltre al telefono e ai gettoni già citati prima, è presente la sveglia dove allunga il timer di 15 secondi (il tempo iniziale è di 5 minuti).

Oltre al protagonista Topolino nella mappa di gioco sono presenti anche altri personaggi Disney, come l’avvocato Georges Hautecourt de “Gli Aristogatti”, Robin Hood ed i sette nani. Nel videogioco è presente anche un livello segreto dedicato a Paperino ove bisogna eseguire il comando “]open Pap02.wad” nella console di comando.