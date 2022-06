Todd Howard ci spiega che cosa dobbiamo aspettarci da Starfield

Ascolta questo articolo

Nel fine settimana abbiamo visto com’è Starfield attraverso un lungo video gameplay: attualmente l’autore Todd Howard ha condiviso una serie di notizie attraverso una lunga intervista con un giornalista del settore. Attraverso le dichiarazioni l’obiettivo principale di Starfield è quello di diventare il più grande gioco al momento realizzato da Bethesda, e spiega che farà qualsiasi cosa inserendo anche combattimenti spaziali contro pirati del cosmo in stile MechWarrior.

Attraverso l’Xbox and Bethesda Showcase tenutasi nella domenica del 12 giugno, Howard ha portato all’attenzione dei giocatori un tour della galassia di Starfield dalle sequenze di combattimento, fino alle luci delle città formate da neon e molto altro ancora. Con la fine del video dimostrativo di Starfield è stato annunciato che ci saranno oltre 1.000 mondi da visitare. Attraverso un’approfondita intervista con un noto sito, Howard ha specificato a che cosa si riferiva nelle dichiarazioni, e che cosa i giocatori avrebbero dovuto aspettarsi dal titolo che stanno realizzando.

Sempre durante l’intervista Howard ha precisato che i pianeti del mondo di Starfield saranno generati proceduralmente, ovvero di volta in volta in base a dove andremmo, e non in maniera casuale.

Quando visiteremmo i pianeti, i giocatori potranno fare quello che vogliono sugli astri, dal recuperare risorse, costruire basi, fino a completare missioni dalle secondarie fino alle principali legate alla trama principale. Howard ha confermato che proprio la narrativa sarà un punto importante dell’esperienza, riuscendo a strappare ai giocatori anche più di 40 ore di gioco.

Anche se sono presenti oltre 1.000 pianeti saranno presenti poche megalopoli, tra le quali spunta New Atlantide, la quale è la capitale della fazione Constellation uno dei tanti gruppi che governano l’universo di Starfield. Howard ha descritto questo universo come “la Nasa che incontra Indiana Jones e la Lega degli straordinari Gentlemen“. In questo scenario si potranno eseguire anche tante mini missioni come cucinare, modificare la propria nave fino ad arrivare a scassinare un numero infinito di serrature facendo si che New Atlantide, al momento, sia la città più vivace fra i giochi di ruolo del mondo di Bethesda secondo Howard.