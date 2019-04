The Last of Us Part II potrebbe uscire il 27 settembre 2019

Il videogioco “The Last of Us Part II“, in esclusiva per la console Sony, è uno dei più attesi del panorama videoludico. Già prima della sua uscita ha vinto tre premi al “PlayStation Blog“, “35st Golden Joystick Awards” e “The Game Awards“, come “gioco più atteso”, mentre al “Game Critics Awards” ha conseguito il premio “speciale per la grafica e il suono”.

Le aspettative su “Naughty Dog“, l’azienda creatrice di The Last Of Us, da parte dei videogiocatori è tanta, grazie anche ai titoli mozzafiato che è riuscita a creare durante la sua storia. Infatti, in questi trent’anni di fondazione, hanno sfornato titoli del calibro di “Crash Bandicoot“, “Jak and Daxter” e “Uncharted“.

La possibile uscita di The Last of Us Part II

Per il momento non conosciamo ufficialmente la data per il secondo capitolo di TLOU, ma un rivenditore per sbaglio avrebbe rivelato la sua uscita. Secondo “ProGamingShop“, un negozio slovacco specializzato nella vendita dei videogiochi, il rilascio dell’atteso sequel del titolo sarebbe per il 27 settembre 2019.

Gli indizi per una possibile uscita nel 2019 ci sarebbero tutti. Neil Druckmann sul suo profilo Twitter ha pubblicato una fotografia degli attori Troy Baker e Ashley Johnson, stretti in un abbraccio al termine delle riprese di quella che il programmatore e direttore creativo ha definito come la scena più ambiziosa di sempre per il team di sviluppo. In quell’immagine possiamo vedere anche un calice, che presagirebbe al brindisi “finale”. Quindi il gioco potrebbe essere già stato concluso dagli autori.

Come se non bastasse, il 27 settembre è una giornata abbastanza plausibile poiché cadrebbe di venerdì, giorno della settimana utilizzato per le grandi uscite sul mercato. Al momento però tutto tace sia da parte dei vertici Sony che presso quelli di Naughty Dog, anche se Mark Cerny non ha escluso in futuro una “remastered” per Playstation 5.