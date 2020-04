The Last of Us Part II: ecco la data di uscita ufficiale. Rinviato Ghost of Tsushima

Negli ultimi giorni la nuova fatica di Naughty Dog, The Last of Us Part II, è stata colpita dagli spoiler. Sul web infatti sono apparsi dei video cruciali in cui vengono mostrati dei dettagli molto importanti sulla trama, ed anche il finale è stato mostrato al pubblico. Fortunatamente, Playstation ha immediatamente bloccato tutto ma, purtroppo, molti utenti si sono già rovinati la sorpresa finale.

Proprio per questo motivo, negli ultimi giorni si è ipotizzato che Sony potesse svelare la data di uscita ufficiale, cosa che ha fatto in queste ore grazie ad un comunicato su “PlayStation Blog“. A farne le spese però sono gli appassionati di Ghost of Tsushima, la cui uscita è stata spostata.

Le ultime novità in casa PlayStation

In questo comunicato si legge che The Last of Us Part II uscirà nella giornata del 19 giugno: “Nonostante alcune interruzioni del nostro stile di lavoro, desideravamo offrire un aggiornamento ai gamer PlayStation che non vedono l’ora di scoprire quando usciranno i nostri nuovi titoli esclusivi su PlayStation 4. Poiché stiamo cominciando a vedere uno spiraglio di luce nell’ambiente della distribuzione globale, sono lieto di confermare che The Last of Us Part II uscirà il 19 giugno”.

Novità anche per Ghost of Thushima, che è stato rinviato dal 26 giugno al 17 luglio. Nello stesso comunicato, Sony ha voluto ringraziare sia Naughty Dog che Sucker Punch Productions per i loro successi: “Hanno entrambi lavorato duramente per mostrare al mondo le loro qualità, e non vediamo l’ora di mostrare ai giocatori cosa hanno in serbo questi due grandi giochi”.

A spoilerare questa data, probabilmente per sbaglio, è stato Amazon Francia. Nella giornata del 15 aprile infatti avevano attribuito sulla pagina dedicata al gioco l’uscita per il 26 giugno. Il gioco è intanto prenotabile su Amazon Italia al prezzo di 65 euro, mentre la versione special non è al momento disponibile.