Techland è pronta per far vedere il gameplay di Dying Light 2

Techland ha pubblicato Twitch un nuovo episodio della serie di Dying 2 Know, che consiste in interviste e notizie riguardanti il mondo del nuovo videogame Dying Light 2.

Il quinto episodio di questa serie vuole farci entrare nei particolari di Dying Light 2: infatti potremmo assistere proprio ad un gameplay della durata di circa 15 minuti, dove potremmo vedere molte nuove funzionalità e in generale come il mondo del gioco funzioni. Infatti sembra proprio che vedremo come il personaggio affronterà le missioni e gli ostacoli che avrà sul proprio cammino: il tutto sarà in diretta il 2 Dicembre, sul canale ufficiale di Techland.

Quindi un’occasione sicuramente da non perdere per chi ha amato il primo capitolo di questo affascinante videogame, e ha consumato le dita giocandoci ore e ore senza mai smettere di divertirsi ammazzando migliaia di zombi, facendo parkour tra un tetto e un altro.

Ricordiamo che si può riguardare gli episodi precedenti del Dying 2 Know sul canale YouTube di Techland e che, in attesa di Dying Light 2 Stay Human, si potrà acquistare Dying Light Platinum Edition e Dying Light Enhanced Edition in occasione della promozione Black Friday. Per la prima volta, la Platinum Edition è disponibile al prezzo esclusivo di 19.99 euro su Steam, PS Store e Microsoft Store.

Per chi non conosce il videogame, consigliamo di riprenderne il primo capitolo: è un gioco che merita di essere giocato per il gameplay fluido e allo stesso tempo semplice ed elettrizzante, con tantissime missioni sia principali che secondarie, con una storia da tener incollati allo schermo per ore senza stancarsi mai, condita da migliaia di zombi che si può trucidare e da tanta ma tanta azione. Si ricorda che il gioco uscirà il 4 febbraio 2022 su PC, Playstation, Xbox e anche su Nintendo Switch in versione cloud, mentre il primo capitolo è in offerta sulla maggior parte degli store in questo periodo del Black Friday.