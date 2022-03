Sony annuncia il nuovo abbonamento tripartito in PlayStation Plus Essential, Extra e Premium

Ormai da mesi si vociferava, quanto a ipotesi e informazioni carpite dai leakers, di un nuovo abbonamento gamico, codename “Spartacus“, in quota Sony, quale escamotage per affrontare in qualche modo l’Xbox Game Pass che, però, mette a disposizione al lancio anche titoli di terze parti (es. Back 4 Blood e Tunic) ed esclusive Xbox, non previsti nel nuovo progetto di Sony che, forte delle sue buone vendite retail (nel PS Store e nei negozi), non intende privarsene, all’insegna di un approccio quindi quasi più simile a quello dei Netflix Games.

Il nuovo abbonamento della casa nipponica, in realtà proposto col nome – ancora una volta – di PlayStation Plus, metterà assieme, dal Giugno 2022, prima in alcuni mercati asiatici per poi sbarcare in seconda battuta Europa, USA e resto del mondo, gli abbonamenti PlayStation Now e l’attuale PlayStation Plus, secondo un sistema esplicabile in 3 livelli, sostanziati nelle opzioni Essentials, Extra e Premium.

Il livello PlayStation Plus Essentials, praticamente uguale all’abbonamento PlayStation Plus attuale, richiederà una quota mensile di 8.99 euro, con risparmi ottenibili annualmente nel caso si sottoscriva un abbonamento di 12 mesi, per la cifra di 59.99 euro. Quello che si ottiene per tali cifre è presto detto: nello specifico, vi saranno due giochi gratuiti al mese, i salvataggi dei giochi sul cloud, l’accesso al multi-player online e sconti esclusivi.

PlayStation Plus Extra, invece, richiede un versamento annuale di 99.99 euro, o uno mensile di 13.99 euro. In aggiunta ai vantaggi del livello precedente, con quest’altro livello si ottengono oltre 400 giochi, anche comprensivi di grossi titoli di terze parti o dei PlayStation Studios, giocabili su consolle PlayStation 4 e 5.

PlayStation Plus Premium, invece, richiederà un versamento mensile di 16.99 euro, che si totalizzeranno in 119.99 euro nel caso si opti per un più risparmioso (ma anche vincolante) abbonamento annuale. In questo caso, vengono aggiunti 340 altri titoli, in pratica dei classici tratti dal bouquet / paniere delle consolle PS1, PS2 e PSP, senza dimenticare che sarà possibile giocare, su computer, e consolle più recenti (PS4 e 5), in streaming, una particolare selezione di giochi per la PS3. Dulcis in fundo, si potranno giocare le demo di alcuni nuovi titoli, la cui identità però non è stata (ancora, ma c’è tempo) svelata.

In calce all’annuncio, Sony ha svelato alcuni elementi “sostanziali”, ovvero che la line-up d’esordio del nuovo abbonamento tripartito metterà in campo giochi del calibro di God of War, Death Stranding, Mortal Kombat 11, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man, e Returnal, ai quali poi verranno regolarmente aggiunti altri giochi, forniti dagli sviluppatori di terze parti come dai PlayStation Studios. Sul versante, infine, di chi è già abbonato, nulla cambierà per gli abbonati a PlayStationPlus, il cui abbonamento sarà convertito al livello Essential del nuovo progetto (con uguali benefit), mentre – senza ulteriori costi – l’abbonamento residuo di chi ha sottoscritto PlayStation Now sarà convertito in PlayStation Plus Premium.