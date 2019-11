Sfida su Call of Duty Modern Warfare per Gianni Morandi e Fabio Rovazzi

Gianni Morandi e Fabio Rovazzi sono di nuovo insieme, ma questa volta non si tratta di nessun brano musicale (come nel caso di “Volare“). I due si sono prestati ad una sfida molto divertente sul famoso gioco “Call of Duty Modern Warfare“, uscito il 25 ottobre 2019 su Playstation 4, Xbox One e PC.

Il noto cantante e Youtuber Fabio Rovazzi ha voluto fare per la prima volta un video su un gameplay, chiamando con sé Gianni Morandi, la sua fidanzata Karen Rebecca Casiraghi, e Delux. Ovviamente la sfida viene vinta dai più “giovani”, ma i dieci minuti di video pubblicati su YouTube strappano un’enorme risata.

Il video di Fabio Rovazzi e Gianni Morandi

Fabio Rovazzi inizia questo video presentando tutta la strumentazione tecnologica, tra cui due televisori LG Oled, due Playstation 4 Pro, due game capture (periferiche che consentono di registrare le partite sulle consolle in altà qualità), due MacBook, una Blackmagic per il video frontale e una Sony posizionata lateralmente.

Successivamente viene presentato Gianni Morandi, che fa squadra insieme a Fabio Rovazzi per sfidare appunto sia Karen che Delux. Il giovane cantante fa immediatamente notare al suo ospite di aver dovuto creare un account con l’username “GianniMoreandy#3200819” perché il suo nome e cognome era già stato usato da un’altra persona.

L’artista è immediatamente spaesato dinanzi alla Playstation e al controller, sottolineando più volte di non aver mai giocato a un videogiocato nella sua vita. Le cose con il passare del tempo si fanno sempre più divertenti, poiché Gianni Morandi continua a perdere, tra l’ironia di Fabio Rovazzi e le frequenti kill di Karen nei confronti di Morandi stesso.

Il video viene impreziosito anche dalla grande disponibilità di Gianni Morandi. Infatti, nel finale scherza usando un linguaggio “giovanile” e rivelando di aver perso perché il joystick è molto piccolo rispetto alle sue mani.