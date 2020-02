Saldi Origin: sconti fino all’85% sui migliori giochi in catalogo

La EA ha rilasciato finalmente gli sconti sul suo portale di vendita Origin: gli sconti sono parecchio alti e vi permetteranno di risparmiare un bel po’ di soldi. Ma, attenzione: i saldi saranno attivi solo fino al 3 marzo, quindi affrettatevi ad acquistare.

All’interno dei Saldi Origin di febbraio troviamo l’avventura sci-fi di Respawn, Star Wars Jedi Fallen Order, una versione speciale di Apex Legend e grandi offerte su The Sims 4 e tutti i suoi dlc, e non scordiamoci del tanto ammirato Fifa: Fifa 20 sarà notevolmente scontato in questi giorni grazie proprio a queste offerte.

Tra i vari giochi in sconto, troviamo anche giochi minori, come Star Wars Battlefront 2, Battlefield 5, Need For Speed Heat e il “flop” Anthem, controverso progetto di BioWare che verrà modificato profondamente in un futuro prossimo a causa dei vari problemi che lo caratterizzano sia su pc che su consolle.

Di seguito un elenco renderà palese il listino prezzi degli sconti, col beneficio di qualche breve descrizione del gioco scontato.

Star Wars Battlefront 2: ora al prezzo di 14.99€ potrete portarvelo a casa. Il gioco è un action-shooter TPS (Third Person Shooter) basato sulle avventure del film Star Wars Battlefront. Il gioco si addice a coloro che sono appassionati di sparatutto in terza persona e di storie coinvolgenti alla “Call Of Duty” o alla “Battlefield”.

Fifa 20: l’edizione standard costa ora 29.99€. Tutte le versioni del gioco sono state scontate di circa il 50%: il gioco probabilmente non necessita di spiegazioni di sorta, è un “football simulation video game“, in cui si dovrà portare la propria squadra preferita a vincere più partite possibili. In esso si potrà giocare con i propri amici online nella speranza di portare la propria squadra alla vittoria.

Star Wars Jedi Fallen Order: al prezzo di 44.94€ è scontato del 25%. Un ottimo gioco sulle basi di Star Wars Battlefront 2: è un TPS basato sulle avventure dei film di Star Wars.