"Resident Evil 3": il remake di un titolo molto amato giunge su PC

“Resident Evil 3” accompagna nuovamente i giocatori nelle atmosfere di Raccoon City, riproponendo in un remake completo uno dei titoli più amati della serie, soprattutto dagli appassionati dei survival horror. Il gioco è stato riprodotto in questa nuova versione per PC. La partenza della storia è forte, comincia da un incubo che riporta anche ai giochi più recenti e l’azione parte speditissima.

Tutto rimane concitato finché entra in gioco la protagonista, Jill Valentine, che conduce i personaggi fuori da questo disastro e da qui comincia il gioco vero e proprio. Si parte con il classico carro armato in giro per le vie della città devastata e man mano che si esplorano le varie zone possono comparire degli oggetti che servono per avanzare in altri luoghi, sebbene non siano molti rispetto alla media generale.

La precisione nella mira è fondamentale: la stabilità del mirino non è assicurata, c’è bisogno di mettersi di buona lena ad imparare a dosare i colpi e cercare di affondare i numerosi zombie presenti. Il colpo alla testa è il non plus ultra, che sconfigge l’avversario immediatamente, e le munizioni, con gran fortuna del giocatore, sono numerose nell’ambiente, ancor più in presenza dei boss che concludono i singoli capitoli.

Ci sono molte aree per cui, come anticipazione, era stato premesso dai programmatori un ampliamento. Nella realtà dei fatti, “Resident Evil 3” si è in alcuni specifici ambienti addirittura ridotto nelle dimensioni, così come si sono ridotti al minimo il numero dei puzzle e la possibilità di usare chiavi e badge per aprire porte è l’unica che può movimentare lo stimolo di esplorare i diversi angoli di Raccoon City. Solo determinate aree, come l’ospedale, hanno ottenuto un ampliamento.

Queste mancanze in fase costruttiva del gioco si sono materializzate in quanto l’attenzione dei programmatori è stata concentrata sul restyling delle texture e della risoluzione video, che concepisce anche il 4K ed un’azione che può riscontrare i 60 frame al secondo che migliorano la scioltezza dell’azione.

I tanti effetti grafici hanno migliorato l’aspetto visivo e reso ancor più moderno questo titolo, ma anche la colonna sonora è di livello ed il doppiaggio in italiano è stato realizzato con tanta cura da professionisti di questa arte che hanno lavorato al meglio. Meno buono il dato sulla longevità del gioco, con la campagna che offre una durata media di cinque ore e senza sostanziali opzioni alternative.