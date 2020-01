Progressbar95: ecco il videogame vintage che rievoca i fasti di Windows 95

Ormai da tempo Windows è giunto alla 10a edizione, e non utilizza più Internet Explorer per accompagnare gli utenti nel web, stante il recente varo del nuovo Edge a base Chromium. Tuttavia, i geni creativi della gaming house tedesca Spooky House Studios UG (haftungsbeschraenkt) hanno pensato di riferirsi ad una vecchissima edizione dell’OS Microsoft, Windows 95, come base e spunto per realizzare un simpatico casual game intitolato Progressbar95.

Il nuovo Progressbar95, disponibile in versione freemium (con pubblicità removibile previo acquisto, una tantum, pari a 2 dollari) per Android e iOS, è un videogame alquanto vintage nella grafica, che richiama il desktop di Windows 95, le sue icone, e impostazioni, oltre che nel suono, con i tipici “rumori” ed effetti sonori di che accompagnarono il celebre sistema operativo commercializzato dal 24 Agosto del 1995.

Una volta installato, terminato il finto caricamento del Bios, con tanto di logo “Energy Star”, la missione dell’utente si sostanzia nel dover controllare – a suon di tap nelle aree libere del display o mediante una pressione diretta sulla stessa – una barra, rappresentante la saturazione dell’hard disk: lo scopo è di usarla come “rete” per raccogliere blocchi di dati che piovono dall’alto, centrandosi esclusivamente su quelli blu scuro (o chiaro, con funzione di bonus), con i quali raggiungere il 100% (perfezionismo) della capienza.

Può capitare che si raccolgano anche blocchi neutri, come quelli grigi, o inutili, come quelli gialli e, nei casi specifici, occorre procedere con la deframmentazione del disco, in grado di tramutare tutti i blocchi in blu: attenzione, durante l’espletamento del livello, ad evitare i blocchi rosa, che tolgono il 5% di copertura alla barra, quelli rossi, che portano al game over, e quelli multicolore, che potrebbero virare sul fatale rosso.

Man mano che si sale di livello, portando a completamento la barra di cui sopra, cresce la difficoltà del gioco, con gli elementi disturbatori, tra cui i messaggi di errore e le sfiancanti proposte di aiuto della graffetta Clippy, pronti a far deconcentrare l’utente: parimenti, però. l’utente guadagnerà anche dei componenti hardware (anche acquistabili per sveltire il gioco) extra, grazie ai quali (es. in virtù di una nuova scheda grafica) potrà supportare sfondi più complessi per il desktop del gioco, avvalersi di migliori effetti sonori (innestando una scheda audio più potente), e passare a una versione più recente di Windows, grazie alla quale lo stesso gioco verrà reso in modo sempre più attuale.

Da segnalare, oltre a ciò, alcune piccole chicche: in Progressbar 95, gli sfondi che vengono installati nel gioco possono anche essere adottati per il proprio smartphone, mentre il sistema operativo emulato dispone di impostazioni effettivamente funzionanti, come quella relativa al numero di colori a disposizione del display. In più, entrando da Start (in basso a sinistra) nella sezione “ProgressDOS ver 6.16”, ricorrendo a una sorta di prompt, l’utente potrà barcamenarsi tra le cartelle di un finto computer, per scovarvi suggerimenti, easter eggs, bonus, e trucchi vari.