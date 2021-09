Playstation Showcase: gli annunci per PS4 e PS5

Alle 21:30 ore italiane, con una durata di circa quaranta minuti, i videogiocatori hanno assistito al Playstation Showcase, l’evento di casa Sony in cui si è fatto chiarezza sul futuro di Playstation 4 e soprattutto della Playstation 5, ove ovviamente al centro dell’attenzione ci sono stati i videogiochi.

L’evento si apre con l’annuncio di “Star Wars Knights of the Old Republic Remake“, un titolo totalmente inatteso alla vigilia. Si tratta di un vecchio remake uscito su Xbox, Windows e poi anche per gli smartphone Android, ma questa “remastered” dovrebbe essere, almeno inizialmente, un’esclusiva per Playstation 5.

Gli altri titoli annunciati con un piccolo con un piccolo trailer di presentazione ai videogiocatori sono “Project EVE“, “Tiny Tina’s Wonderlands“, “Forspoken” e “Rainbow Six Extraction“. Grande attesa anche per “Alan Wake Remastered” che, nonostante si tratti di un remake in stile Star Wars, è uno dei giochi più attesi da parte dei possessori di una Playstation (anche se è in uscita anche per altre piattaforme).

I giochi della Marvel

La grande protagonista della serata è però la Marvel. Dopo aver regalato su PS4 un gioco acclamato dalla critica come “Marvel’s Spider-Man” durante lo Showcase, sempre in esclusiva Playstation, è in lavorazione il secondo capitolo del videogioco. Nel trailer, oltre ad essere annunciata la data d’uscita nel lontano 2023, viene mostrato Venom, rivale/alleato ed ex nemico giurato dell’Uomo Ragno.

Gli altri titoli presentati dalla Marvel sono “Marvel’s Wolverine” e “Marvel’s Guardians of the Galaxy“. Nel primo ovviamente troviamo come protagonista il personaggio apparso per la prima volta in “L’incredibile Hulk”, mentre il secondo videogioco ci porterà a vivere avventure spaziali come membri del gruppo di super eroi più folli dell’intera galassia.

Gli ultimi lavori presentati durante lo showcase

Naturalmente è impossibile non citare “God of War Ragnarok” e “Gran Turismo 7“. Il primo è uno dei giochi più attesi per la nuova generazione e durante la serata viene mostrato un altro trailer dalla durata di circa tre minuti, mentre il gioco di corsa sviluppato dalla Polyphony Digital, in uscita nel 2022, mostra sempre in una clip tutta la potenza di Playstation 5.

Durante la serata trovano spazio anche “Ghostwire Tokyo“, “Vampire the Masquerade Bloodhunt“, “Tchia“, un videogioco ispirato alla Nuova Caledonia e “Deathloop”, oltre che l’ennesima remastered di “Grand Theft Auto V“, uscito nel 2013 su Xbox 360 e Plastation 3 e che si fonderà anche nel mondo delle nuove generazioni.