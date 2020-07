PlayStation Plus: i nuovi giochi di luglio

Dalla presentazione di PlayStation Plus sono ormai passati 10 anni, per celebrare il “compleanno” Sony ha deciso di offrire ben 3 giochi nel servizio in abbonamento e un tema per Ps4 riscattabile dallo store. I tre titoli scelti questo mese sono NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration ed Erica: come sempre i titoli possono essere riscattati da tutti gli utenti iscritti al servizio senza alcun costo aggiuntivo.

NBA 2K20 è l’ultimo capitolo della serie di basket per eccellenza: nell’attesa per la ripresa del torneo tutti gli appassionati potranno rivedere in campo, anche se virtuale, i loro giocatori preferiti con tante novità di gameplay, come un sistema di movimento migliorato e un nuovo meccanismo di palleggi oltre a un catalogo di giocatori e squadre ancora più ricco con le oltre 140 giocatrici del WNBA.

Oltre a ciò è presente un’esperienza cinematica che vanta un cast stellare e la presenza di molti team leggendari. Insomma un gioco adatto per ogni appassionato di basket.

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration è il secondo capitolo della trilogia di Lara Croft, ambientato nella Siberia alla caccia di una misteriosa città perduta e cercando di avere la meglio sulla spietata organizzazione Trinity.

Questa edizione inoltre prevede anche il DLC Legami di Sangue ambientato della magione dei Croft (con tanto di supporto a PlayStation VR), la modalità Stoicismo co-op online, il livello “Sopravvivenza estrema” per la campagna principale, un completo, un’arma per i 20 anni e 5 skin classiche di Lara. Un action capace di intrattenere per oltre 50 ore di gioco tra paesaggi mozzafiato e scontri all’ultimo sangue.

Infine Erica è un thriller interattivo esclusivo per PlayStation 4 che, con le sue scene girate dal vivo, rappresenta il perfetto punto d’incontro tra il cinema il videogioco. La storia narra di una giovane donna alle prese con vari eventi traumatici del suo passato, che verranno a galla nel corso del gioco e si arriverà a scoprire una terribile verità. Ogni scelta in Erica può influenzare il corso della storia, quindi si tratta di un percorso a bivi con diversi finali.