Playstation Plus, ecco i nuovi giochi gratuiti per Agosto 2019

Cosa ne pensa l’autore

Raffaele Fiorenzano - Lo scorso mesa era disponibile per gli abbonati quel capolavoro di Detroit Become Human: questo mese, Sony propone due titoli di minor prestigio ma comunque molto interessanti. Personalmente, da buon appassionato della saga di Sniper Elite e dello stealth, trovo che sia un’ottima occasione per recuperare il quarto capitolo, alternando sessioni di shooting a gare sulle piste di WipEout. Dopo alcuni mesi in cui Sony ha fatto qualche passo falso, sembra essere ritornata in forma, proponendo titoli di nuovo molto validi.