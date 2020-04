PlayStation Plus, aprile 2020: i nuovi giochi del mese

Due ottimi giochi disponibili attraverso il servizio in abbonamento PlayStation Plus che come ogni mese mette a disposizione diversi titoli: questa volta tocca a Uncharted 4: Fine di un ladro e DiRT Rally 2.0. Si passa dai combattimenti e dalla storia di Nathan Drake alle frenetiche gare di rally.

Il primo, capolavoro della Naughty Dog, è l’ultimo capitolo della saga di Nathan Drake che ha appassionato milioni di utenti fin dalla Playstation 3 ed è sicuramente una delle esclusive più valide della console di Sony.

Tra grafica mozzafiato, gameplay solido e frenetico, enigmi ambientali che sono sempre stati parte integrante della saga e numerosi colpi di scena, il gioco è stato molto apprezzato da pubblico e critica, sicuramente uno dei migliori dell’ultima generazione.

Grande importanza è stata data alle varie fasi di gameplay, che passa da fasi più action a fasi stealth, tutte realizzate con cura e attenzione. La narrazione ormai cinematografica si riconferma superba e lascia spazio ad approfondimenti sugli eroi della storia e il loro passato.

Ultimo episodio della serie corsistica sviluppata da Codemasters, DiRT Rally 2.0 ripropone il solido impianto che da anni caratterizza la saga, con il suo modello di guida a metà fra realismo e immediatezza, e lo arricchisce sotto diversi aspetti, specie quello strutturale, grazie a una modalità carriera piena, varia e avvincente.

Impegnati in rallycross e gare di rally ambientate all’interno di oltre settanta differenti percorsi, situati in paesi come Argentina, Polonia, Spagna, Nuova Zelanda, Australia, e Stati Uniti, dovremo ancora una volta imporci sui nostri avversari grazie alla pratica svolta su ogni percorso e alla possibilità di effettuare regolazioni sempre più avanzate a seconda di quanto sia stato potenziato il team.

Oltre al miglioramento dell’intelligenza artificiale e all’importanza sempre maggiore della parte più tecnica, come il cambio gomme o altre regolazioni sulle vetture, vi è anche un’ottima realizzazione tecnica che offre una grafica superba e un’ottima fluidità, garantita dai 60 frame al secondo stabili in tutte le situazioni.