PlayStation 5, arriva la conferma da parte di Sony: ecco le specifiche tecniche

Nel corso di questi mesi abbiamo potuto assistere a decine di voci attorno al futuro della PlayStation. Finalmente però arrivano le prime informazioni ufficiali, ed a rilasciarle a “Wired” è direttamente Mark Cerny, il produttore sia di PS4 che della poco fortunata PlayStation Vita, le due ultime consolle uscite in casa Sony.

Mark Cerny ha rivelato alla rivista californiana che la nuova generazione di PlayStation sarà più di un semplice upgrade, smentendo che possa uscire per il 2019. Per non farsi trovare impreparata, Sony ha immediatamente avviato la distribuzione dei devkit, le piattaforme di sviluppo in cui gli sviluppatori di videogiochi provano gli hardware.

Le caratteristiche tecniche

La CPU sarà un AMD Ryzen di terza generazione octa core, mentre si utilizzerà una scheda video Radeon Navi custom con supporto per il ray tracing. Abbiamo potuto godere – grazie alle nuove RTX 2070, 2080 e 2080 Ti – di quest’ultima tecnologia che permette di calcolare l’immagine di una scena simulando il modo in cui viaggiano i raggi di luce nella realtà. Infine, troveremo anche l’audio tridimensionale.

Di sicuro, la novità più importante è la presenza di una SSD. Mark Cerny, per dimostrare la velocità dell’unità di memoria a stato solido, ha provato lo spostamento rapido in “Marvel’s Spider-Man“. Effettuato prima su Playstation 4 Pro ci si è impiegato 15 secondi, mentre sulla nuova PS5 solamente 0.8 secondi. Per il momento, però, non sappiamo ancora il modello della SSD montata sulla consolle.

Successivamente, ha rivelato che Playstation 5 supporterà l’8K, schermi o display con circa 8.000 pixel di larghezza. Infine, arriva una notizia che renderà felici tutti i gamer: la nuova console sarà retrocompatibile con i videogiochi della PS4. Alcuni di essi poi saranno cross-gen, cioè usciranno sia per la vecchia generazione che per la PS5, anche se – al momento – non conosciamo questi giochi.