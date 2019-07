Playstation 4 da record: la console ha raggiunto quota 100 milioni nel minor tempo in assoluto

Come visto in questi ultimi anni, Playstation 4 è una delle console più diffuse in tutto il mondo. Sono varie le motivazioni che hanno spinto al raggiungimento di una diffusione così capillare, come l’adozione di una piattaforma hardware particolarmente prestante (almeno per l’epoca), e il concetto di multimedialità, fattore di coesione tra i social e il cloud (basti pensare che sul controller è presente un tasto apposito per la condivisione istantanea dei contenuti di gioco).

A siglare il successo di Playstation 4, inoltre, ci pensa anche un nuovo importante risultato, capace di stilare un nuovo record a livello mondiale. Vediamo tutti i dettagli della vicenda.

Playstation 4 conferma il suo successo annuale e batte un nuovo record

In queste ultime ore è emerso un particolare tweet del senior Analyst di Sony, Daniel Ahmad. In tale tweet Ahmad conferma il raggiungimento dei 100 milioni di Playstation 4 vendute nel mondo alla data del 30 Giugno 2019 specificando, inoltre, che tale console è anche stata la più veloce a raggiungere questo risultato.

Nello specifico, tale traguardo sarebbe stato raggiunto in 5 anni e 7 mesi contro i 5 anni e 9 mesi di Playstation 2. In un’infografica da lui stesso pubblicata, inoltre, egli precisa che l’ultima piattaforma di Sony è stata più veloce anche di Wii, una delle piattaforme hardware di maggiore successo di Nintendo.

Il risultato consolida il trend di PS4 di questi ultimi anni. Ricordiamo che nel 2017 sono state vendute 19 milioni di unità e nel 2018 ve ne sono ulteriori 17,8 milioni.

Sony, inoltre, dichiara che il mercato sta diventando sempre più ‘digital’

Oltre a ciò, Sony coglie l’occasione per sottolineare un dettaglio non di poco conto: la quota di videogiochi venduti in via digitale, ossia attraverso il Playstation Store, ha superato il 50% del totale. Questo vuol dire che sempre più giocatori stanno abbandonando il classico disco Blu-Ray preferendo, invece, l’acquisto di una versione ‘digital’ (spesso soggetta a forti sconti).

A questo punto, gli occhi sono puntati su Playstation 5, sulla quale ci sono ancora molti dubbi. Si parla di un possibile supporto a tecniche di Ray-tracing, oltre alla compatibilità alla grafica in 8K, ma si tratta di dettagli che saranno resi noti in futuro.