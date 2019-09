Pixel Manager: Football 2020 Edition, il gioco manageriale made in Italy

I giochi manageriali sono un genere che ha spopolato soprattutto sulle piattaforme Windows e MacOS. Oltre al celebre Football Manager, nel corso degli anni sono usciti giochi del calibro di PC Calcio, creata dalla spagnola Dinamic Multimedia, e l’ormai dimenticato Total Club Manager, con l’ultima edizione pubblicata nel 2014.

In Italia, invece, lo sviluppo dei giochi, soprattutto manageriali, è rimasto sempre un po’ fermo. Nel 2013 è uscito l’ambizioso Lords of Football, pubblicati da una azienda emiliana chiamata Geniaware srl, ma il prodotto non ha mai sfondato. Infatti, sulla pagina di Steam, gli ultimi aggiornamenti si fermano all’11 ottobre 2013 con il dlc “Lords of Football: United States”.

Il nuovo progetto targato Made in Italy

Presentata per la prima volta al Gamescom 2019, i ragazzi della 3×10 stanno sviluppando un manageriale molto interessante chiamato “Pixel Manager: Football 2020 Edition“. Sulla homepage del sito, il gioco viene descritto in questa maniera: “Prenderai le redini di una gloriosa squadra decaduta ormai sull’orlo del fallimento. Riuscirai a portarla ai suoi antichi splendori e a ridarle il posto che le compete nel calcio che conta?”.

Le caratteristiche del gioco si “dividono” in tre parti: la gestione manageriale, in cui il giocatore ha il pieno controllo della squadra, potendo assumere staff, e allenare i suoi tesserati per farli crescere e migliorare. La visione del match, dove abbiamo la possibilità di cambiare tattica per cercare di segnare o arginare le offensive degli avversari.

Molto interessante anche l’editor nel gioco, avendo così l’opportunità di poter cambiare i volti di ogni personaggio, dal presidente fino ai nostri giocatori, creandoci così il nostro idolo preferito con la massima facilità.

In futuro, verrà aggiunta la modalità multiplayer con campionati e sfide, la possibilità di creare le nostre tattiche mediante un editor online, e le statistiche avanzate di analisi del gioco. Il tutto è ancora in fase di sviluppo, ma l’uscita della prima versione definitiva dovrebbe arrivare per il penultimo trimestre del 2019.