Phasmophobia: hacker più spaventosi dei fantasmi

Il periodo autunnale rispecchia ciò che è cupo, misterioso, e molto spesso spaventoso. Che sia a causa di Halloween, o che sia a causa del cambio stagionale, ciò non ci è dato saperlo. Ciò che è possibile constatare è il fatto che, durante questo periodo dell’anno, l’ambiente horror entra sempre nella nostra vita. C’è chi sceglie le feste a tema, c’è chi sceglie di guardarsi uno dei classici film del cinema, e c’è chi sceglie di seguire le le live streaming o di giocare direttamente ai titoli horror del momento.

Phasmophobia è uno dei nuovi titoli ad ambientazione Horror uscito sul mercato. Il gioco si identifica spesso come il classico Ghost Buster, dato che il gameplay consiste nel visitare luoghi infestati (case, scuole, ecc…), identificando il fenomeno paranormale nel luogo. Il gioco è un multigiocatore PvE, ed è possibile giocarci in singolo, con gli amici o semplicemente entrando nelle partite pubbliche. Per una esperienza migliore e più terrificante c’è a disposizione anche una versione VR, disponibile per tutti coloro che vogliono giocare il titolo col proprio visore.

Nonostante l’ambientazione horror del gioco, nell’ultimo periodo sembrerebbe che i fantasmi siano l’aspetto meno spaventoso del titolo. Data la sua impostazione di PvE, il gioco non presenta un sistema di anti-cheat, consentendo a molti utenti di usare le cosiddette hacks. Queste ultime consentirebbero non solo lo spostamento attraverso le pareti o l’immortalità in game, ma consentirebbero anche di spostare i fantasmi al di fuori dei luoghi infestati, come le lobby d’attesa, cogliendo di sprovvista gli utenti e rendendo l’esperienza di gioco orribile.

Oltre a rovinare la propria personale esperienza di gioco, l’uso delle hack da parte degli utenti avrebbe rovinato anche la visione di molti stream che si sono focalizzate sul gioco. Oltre alle lamentele degli streamers sui vari social, molti utenti hanno presentato richiesta affinché verga implementato un sistema di protezione.

La Kinetic Games ha annunciato che è a conoscenza di tali problematiche e che sta lavorando a una soluzione. Lo stesso team di sviluppo ha consigliato di cercare di identificare le lobby modificate dagli hackers, evitando lobby con più di 4 giocatori e che presentino un comportamento insolito da parte dell’IA. Inoltre, secondo la Kinetic Games, sembrerebbe possibile evitare i cheat accedendo alla versione beta del gioco.