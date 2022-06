PG Nationals, Summer Split 2022: recap day 3 e problemi per gli Atleta Esports

Ascolta questo articolo

La giornata di ieri del PG Nationals ha visto gli Atleta Esports, i campioni dello scorso split, rinunciare alla partita contro gli aNc OutPlayed a causa di problemi di linea nella sede alternativa e per via di un giocatore positivo al Covid-19 che non era in condizioni di giocare.

Viene dunque assegnata la vittoria a tavolino per gli OP, dei quali il co-head coach, Luca “Brizz” Brizzante, ha prima chiesto se fosse possibile rinviare il game, cosa per regolamento non prevista e anche a causa dei tempi ristretti in cui bisogna agire prima dell’EU Masters Summer Split. La community si è subito stretta attorno agli Atleta Esports con messaggi di solidarietà sui social, con auguri di pronta guarigione e con la speranza di rivederli oggi al day 4, cosa che al momento risulta difficile ma in cui sperano tutti gli appassionati del competitive italiano.

La seconda partita ha visto i Samsung Morning Stars contro i Macko Esports. Ancora una volta gli MCK deliziano con una draft “originale”, creative, una siege comp in versione migliore rispetta a quella fatta dai T1 alla finale MSI 2022 contro gli RNG. La partita in sé è stata bellissima, molto divertente, senza spoilerare troppo lo svolgimento del game perché è assolutamente da recuperare: gli SMS vincono dopo più di 40 minuti di game grazie ad alcune giocate di un Kazuki in forma smagliante, ancora commette qualche errorino dettato dalla molta voglia di “impattare” il game e questo in fase di corsia lo costringe ad andare dietro di CS ma è innegabile quanto sia meccanicamente bravo e certe giocate aggressive (il suo marchio di fabbrica) siano state essenziali per il team di Capitan Counter. Dall’altro lato, invece, abbiamo un ACD col Gangplank più terrificante del PG Nats, incubo sia in splitpush che in fight, uno dei motivi che ha tenuto in gioco i Macko fino alla fine.

Il terzo match è il derby siciliano tra Esports Empire (Catania) e Cyberground Gaming (Palermo) vinto dai CGG dopo 52 minuti di game. Record di longevità di una partita che arriva proprio in un derby accesissimo, dove se le sono suonate di santa ragione. Gli EE iniziano bene, accumulano vantaggio mentre i CGG incassano e mantengono la calma prima di rimontare, mandare even la partita (in parità) ed infine chiudere con un vantaggio monetario non molto ampio. 52 minuti che filano via tranquillamente ma con delle note negative, non tanto per il game in sé quanto per uno dei giocatori degli EE che non riesce a performare bene quanto potrebbe. Prima di parlarne, però, si segnala l’azione di Eyliph, assolutamente da rivedere, con Gnar, che ribalta un fight perso con una ulti su 3 persone per poi stordirne 4: non a caso sarà lui l’MVP della partita.

Il giocatore degli EE di cui si parlava è Rubio, toplaner. Nonostante lo score dell’ultima partita possa dire il contrario, ha giocato una gara pessima e, purtroppo, non è la prima. La cosa che dispiace è che come giocatore non è male, davvero, ma sta soffrendo questo inizio split in maniera particolare. A volte fa degli errori che sono proprio banali, come perdere hp gratuitamente prima di una fight o come farsi pickare da due avversari (che sapeva fossero vicini) dopo un obbiettivo: questo solo nell’ultimo game. Che abbia bisogno di giocare più comfort pick ? Non è chiaro, ma si spera si riprenda presto: gli EE ne hanno assoluto bisogno.

L’ultimo game si svolge tra gli Axolotl e GGEsports. Purtroppo questo game è un po meno avvincente rispetto agli altri due, finisce al 38esimo minuto con la vittoria dei GGE. Entrambe le squadre hanno giocato in maniera da annullarsi a vicenda per buona parte del game prima, con leggerissimi vantaggi che venivano colmati presto: ad un certo punto, semplicemente, i GGE scalano ed Ezreal inizia a devastare gli Assolotti. Mvp della partita Saddy, proprio l’adc. Si consiglia comunque di recuperare il game per il modo in cui entrambe le squadre hanno gestito la fase di corsia.

La classifica a D-3 concluso vede gli OP da soli in cima alla classifica con 3 vittorie su 3; Atleta, Sms, Macko e CGG secondi con 2 vittorie e 1 sconfitta; GGE da soli subito sotto con 1 vittoria e 2 sconfitte; concludendo con EE e AXL ultimo con 3 sconfitte su 3. Oggi, come di consueto alle 19, si aprirà la quarta giornata, che potrete seguire sui canali di PG Esports su Twitch e YouTube, oppure sul sito ufficiale LoL esport o, ancora, nei canali Twitch di Brizz94 per gli OP, Counter6tv per gli SMS, Mackoesports per gli MCK e Atleta_TV per gli Atleta Esports. Di seguito la schedule della giornata: GGEsports vs aNc OutPlayed, Cyberground Gaming vs Samsung Morning Stars, Macko vs Axolotl, Esports Empire vs Atleta Esports.