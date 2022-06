PG Nationals: recap della seconda giornata

Ascolta questo articolo

La seconda giornata del PG Nationals ci porta qualche sorpresa e tanto divertimento. Una delle sorprese è il ritorno di Eddie Noise come caster nel canale di Counter, dove è stata co-streammata la partita dei Samsung Morning Stars contro Cyberground Gaming.

Sempre legata a questa partita come non menzionare la simpatica scenetta della regia del PG Nats insieme ai casters Juannetti, al suo esordio da caster per la massima competizione italiana, e KenRhen che si mettono a ballare e a cantare dopo la vittoria della squadra di Capitan Rata. Non sono mancati, ovviamente, anche i momenti ilari col Magister, soprattutto alla fine del primo match, dove Stenbosse (Top laner degli OP ed MVP della partita) lo ha “incoronato” come miglior Coach. Insomma oltre alle partite ci sono state anche le personalità di queste figure ad arricchire il tardo pomeriggio degli spettatori. Ma passiamo al recap.

Il primo game vedeva gli Esports Empire sfidarsi contro gli aNc Outplayed. Per la seconda volta vediamo un inizio un po’ traballante per gli OP dove Lotus, il Jungler, sacrifica parecchio del suo farm per cercare d’impattare sulle corsie prima che lo faccia la Lillia di LeBron, e ci riesce in parte rimandando il suo spike di qualche minuto. Gli OP recuperano quel leggero svantaggio solo dopo essere stati costretti a scambiare il 3° drago con le due prime torri esterne in corsia centrale e in corsia superiore. Gli EE, seppur giocando bene, vengono battuti da giocate piuttosto audaci quanto aggressive dei giocatori degli OP, come il flash ulti sullo scadere della forma di megagnar di Stenbosse o il 2 v 1 di HungryPanda.

Alla fine tre saranno i nomi a cui sarebbe potuto andare l’MVP, viste le performance anche di Dehaste e HugryPanda, ma Stenbosse si fregerà di quel titolo e quello di miglior toplaner del PG NATS secondo Coach Brizz.

Il secondo match ha visto gli Axolotl cercare la prima win contro i vincitori dello scorso split, gli Atleta Esports, e lo fa senza “paura”, merito ad un coach, Reizh, che ha il coraggio e la knowledge di portare alle draft un po’ di aria fresca, qualcosa di nuovo in un meta che vede (e prevede) più o meno sempre gli stessi pick anche se siamo in una nuova patch. Esattamente come ieri gli Assolotti vanno in vantaggio nelle prime fasi, grazie anche a qualche errore degli Atleta tra cui figurano un Gabbo e Mighty Dragon forzare giocate un po’ troppo aggressive (come quel dive top finito malissimo).Nelle fasi avanzate, invece, vediamo come gli Atleta invece si riordinano e cominciano a limitare gli errori, portando a casa il match. A brillare per la seconda volta di fila è l’adc Endz con la sua Samira che “ruba” pure la Pentakill a Mighty Dragon nel caso quest’ultimo gli volesse provare a strappare il titolo di miglior giocatore dell’incontro (ovviamente non lo ha fatto apposta: era solo per menzionare la giocata del jungler degli Ate).

Per il terzo incontro della giornata i GG Esports si sono scontrati con i Samsung Morning Stars. Gli SMS già al Day-1 avevano dimostrato di non essere quelli dello scorso split (di cui è rimasto giusto Counter) e ieri lo hanno confermato battendo i GGE, la squadra che aveva avviato la loro lose-streak di 17 partite, con 20 uccisioni a 4. I GGE non hanno commesso molti errori, in early, se non in botlane dove hanno dato vantaggio ad Ashe e Karma (Counter e Czypsy) che poi saranno i principali problemi per il resto del game. L’MVP va al Capitano che lo condivide col suo support, grazie al quale ha potuto giocare in modo aggressivo con la consapevolezza di avere le spalle coperte. Sempre Counter, durante l’intervista post match con Giulia “Juniper” Maggiore, pare non avere peli sulla lingua e si toglie qualche sassolino dalle scarpe.

La giornata si conclude con il match tra Cyberground Gaming e Macko eSports. I Macko ci stupiscono con una draft particolare che prevede nuovamente Cho’Gath affiancato a Senna in corsia inferiore, Gangplank top, Karthus jungler e Sion in mid. Sarà proprio quest’ultimo pick nelle mani di HawHaw a permettere agli MCK di recuperare un early dove il Graves di Ploxy prende uccisioni e impatta la mappa, e dove il duo in corsia inferiore, composto dal Varus di Taba e la Leona di Lekcyc, fa vivere un early da incubo a Rharesh e Click. In conclusione i CGE ci provano e dimostrano di essere pericolosi ma alla fine a vincere sono gli MCK trascinati da un HawHaw che non poteva non vincere il titolo di miglior giocatore della partita dopo una prestazione così solida.

Se vi siete persi i game e volete recuperarli è possibile farlo attraverso i vod su Twitch e su YouTube (entrambi sui canali di PG eSports) oppure sul sito di lolesports con tanto di statistiche aggiuntive e grafici. Ricordo, inoltre, che per la giornata 3 bisognerà aspettare fino a Martedì 14 Giugno alle 19. Ecco la schedule: Atleta eSports – aNc OutPlayed, Samsung Morning Stars – Macko eSports, Cybergroung Gaming – Esports Empire, GGEsports – Axolotl. E voi che dite? Quali sono state le vostre impressioni sul PG Nats?