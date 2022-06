Perché Lagiacrus non sarà presente nel DLC Sunbreak? Gli sviluppatori ci spiegano il motivo

Ascolta questo articolo

Il regista Tsujimoto e lo sceneggiatore Yoshitake Suzuki, che si sono occupati del mondo di gioco di Monster Hunter Rise e delle sue rispettive espansioni, hanno risposto a diverse domande ad un inviato sulla mancanza del mostro Lagiacrus nella espansione. Di seguito possiamo leggere le loro dichiarazioni:

“Purtroppo Lagiacrus è solo un mostro molto tecnologico…difficile da implementare. È molto simile a un serpente, le sue parti toccano il suolo in momenti diversi”, ha spiegato Tsujimoto. “Quindi è molto simile a una specie di mostro a terra che si contorce.”

Lagiacrus è uno dei mostri più interessanti dal punto di vista grafico e ludico, in quanto è uno dei più forti del brand in quanto è stato uno dei primi ad essere stato introdotto nel brand, considerato come Leviatano nel capitolo di Monster Hunter Tri. Sebbene nel DLC sono presenti molte altre creature come Mizutsune e il nuovo Almudron, la mancanza del Lagiacrus è da considerarsi difficle nella progettazione per essere introdotto in un secondo momento, in virtù del motivo che ci sono altre bestie similari.

Eppure, altre bestie come il Mizutsune e il Almudron possono toccare il terreno come il Lagiacrus, ma hanno una particolarità a differenza di quest’ultimo il quale, a differenza dei primi tre, ha la possibilità di confrontarsi con il nemico, meglio rispetto al Mizutsune, in quanto la sua grande mole tocca con più spazio il terreno.

Lagiacrus è da tempo inserito nel roster delle creature di Monster Hunter ed è persino apparso nel primo trailer, da considerarsi un prototipo grafico per il mondo di gioco, di Monster Hunter World mostrato durante il GDC del 2018. Ma, purtroppo, non venne inserito anche in questo capitolo per le stesse ragioni del Rise. Pertanto, come ha anche aggiunto il direttore esecutivo di Monster Hunter World, Kaname Fujioka, le stesse ragioni si rispecchiano nell’episodio del Rise.