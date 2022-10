Per Halloween Google presenta il doodle-videogame The Great Ghoul Duel

Ascolta questo articolo

Alla mezzanotte del 31 (e invero sino al 2 Novembre), scatterà la festività che per i pagani è nota come Samhain, per i cristiani Ogni Santi (più la commemorazione dei defunti) e che, al di fuori dell’elemento spirituale, viene chiamata Halloween, tornata da oltreoceano (essendo in realtà di origine celtica) in forma di Carnevale bis in cui gli spiriti si mescolano ai vivi che, per non farsi prendere, devono fare altrettanto, ovvero mascherarsi.

Google è solita trasformare il proprio logo, sul motore di ricerca, in speciali circostanze, come le Olimpiadi, compleanni di personaggi importanti, anniversari da ricordare (come quello di Pac-Man), attraverso quelli che sono i Doodle, uno dei quali è stato appena dedicato in forma di videogame, alla succitata festività mascherata.

Secondo quanto evidente nella home web based di Google, e posto anche in cima al Discover di Google News, il doodle a tema Halloween permette di giocare al mini-game “The Great Ghoul Duel”, evoluzione di un titolo analogo varato nel 2018, ora con “nuovi personaggi, mappe di gioco, abilità“, ma sempre senza la necessità di scaricare alcunché in locale, potendo usare i tasti direzione sul computer o un pad virtuale sullo smartphone.

Nello specifico, si tratta di un MOBA (gioco strategico su mappa tra due squadre arroccate in basi antagoniste) in cui due squadre di 4 ghoul (degli spiritelli secondo la religione pre-islamica) ciascuna, distinte per colori, viola o verde, devono percorrere una dimora infestata, in cui alcuni fantasmi ardono come fuochi fatui, per ancorarli alla propria catena, da trascinare dietro di sé, prima che esca di scena la Luna, nella propria base, facendo attenzione a non incrociare in scia un avversario, che – diversamente – potrebbe appropriarsi delle fiammelle da noi raccolte. Queste ultime saranno conteggiate solo quanto portate alla propria base.

Alla fine, com’è ovvio, vincerà la quadra che avrà raccolto più fiammelle spiritate, con un punteggio, condivisibile, che evidenzierà quante ne siano state raccolte da ogni concorrente di ogni singola squadra: volendo, è anche possibile generare da sé una partita, condividendone il link con 3 propri amici, in modo da poter fare una sorta di partita privata.