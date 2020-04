"Overpass": le gare fuoristrada su terreni accidentati metteranno a dura prova i giocatori

Cosa ne pensa l’autore

Claudio Bosisio - Di "Overpass" si salva solo l'idea, quella di creare un gioco di corse in cui conta la precisione e non la velocità, come in una gara ad ostacoli. Tutto il resto va nelle peggiori direzioni, come la giocabilità e la guida, basata su comandi che giungono in ritardo e con una fluidità dell'azione quasi assente, con in più inquadrature che non aiutano a muovere il proprio fuoristrada nel migliore dei modi. Anche dal punto di vista tecnico, la realizzazione è sotto la sufficienza e c'è solo qualche buono spunto sul numero dei percorsi. Globalmente "Overpass" è un gioco largamente insufficiente e merita una stella, il voto minimo, su un massimo di cinque.