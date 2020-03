"Ori and the Will of the Wisps": meravigliosa favola in avventura metroidvania per PC e Xbox One

I ragazzi dei Moon Studios, in questa situazione, hanno messo tra le mani dei videogiocatori di tutto il mondo un titolo “Ori and the Will of the Wisps”, il cui migliore aggettivo qualificativo non può che essere “meraviglioso”, per tanti motivi, a partire da quello grafico. Questa avventura di genere metroidvania (composta da mappe, situazione e indovinelli che si sbloccano nel corso del gioco) è uscita sul mercato l’11 marzo 2020 su PC e su Xbox One.

I protagonisti sono alcuni animali fantastici, Ori, Naru e Gumo, i quali scendono in campo per prendersi cura di Ku, un piccolo di gufo che ha un’ala con alcuni problemi, ma anche con molte potenzialità. A risolvere il tutto è una piuma molto speciale e così il gufetto inizia a prendere il volo, dando forma da questo punto all’avventura vera e propria.

Il gufo Ku comincia a volare e, dopo un po’ di apprendimento, porta in volo il protagonista Ori sulla schiena. I due però precipitano nella foresta di Nibel e lì iniziano a scoprire aree misteriose fatte di luci e di ombre inquietanti, presenze fantastiche ed amici speciali, tutto disegnato in maniera magnifica dai grafici di Moon Studios, con una maestria nel design che accentua al meglio le emozioni e che merita di per sé una menzione speciale per questo titolo.

Nella foresta di Nibel, però, sono presenti anche dei nemici, dei quali si occuperà Ori con le sue mosse speciali, da sferrare sugli avversari con combinazioni dei pulsanti del controller tutto sommato accessibili e non particolarmente complicate, per un bestiario di creature avverse che contempla diverse decine di esemplari, che lungo tutto l’avventura movimenteranno, e non poco, il cammino del giocatore verso la conclusione della storia.

La realizzazione tecnica in HDR permette di risaltare al massimo ogni dettaglio del disegno, con moltissimi effetti luminosi che impreziosiscono ogni scena; l’altro verso della medaglia, quello dello sfruttamento al massimo delle potenzialità grafiche, lo si sconta soprattutto su Xbox One, dove è meglio abbassare in parte la definizione grafica per ottenere una maggiore fluidità, mentre su PC non si riscontrano problemi.

La colonna sonora è un ulteriore punto a favore di “Ori and the Will of the Wisps” e centra appieno l’accompagnamento ad ogni singolo scenario diverso. La giocabilità complessiva è molto buona, a parte alcuni apici di difficoltà specie nella seconda parte dell’avventura, che complicherà il cammino di Ori e dei suoi amici. Il gioco ha una storia principale parecchio articolata che garantisce una netta longevità al titolo.