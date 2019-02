Nutaku lancia la prima console al mondo per adulti a forma di seno

Nutaku è un publisher fondato nel 2015 in Canada, precisamente a Montreal, che si occupa di sviluppare giochi destinati a un pubblico adulto. In queste settimane ha trovato la sua notorietà creando la prima console denominata “The Console by Nutaku“. L’oggetto è davvero molto insolito, poiché il suo design ricorda quello di un seno.

Si capisce sin da subito che l’azienda abbia puntato tutto sul proprio design, poiché sul sito ufficiale di “Nutaku” le caratteristiche vengono spiegate in una maniera assai generale. Sappiamo che la sua scocca ricorda molto la pelle umana al tatto, e il capezzolo serve sia d’accensione che di spegnimento della console canadese.

Le altre caratteristiche ci rivelano che la console dispone di una porta HDMI per collegarla alla televisione, di due porte USB, di un jack audio per collegare le nostre cuffie, di un’alimentazione esterna, del modulo Wi-Fi per collegare la console a Internet. Al suo interno troveremo anche una libreria con già installati alcuni giochi per adulti, che possono essere sia gratuiti che premium. Ovviamente, i giochi che possiamo trovare nello store sono dedicati solamente alle persone maggiorenni.

Per le caratteristiche offerte non costa poco, poiché viene venduta al prezzo di listino di 169.99 dollari. Questo però non ha fermato gli appassionati dall’acquistare la console, poiché nel giro di pochi giorni è andata immediatamente esaurita. Si può immaginare che la console possa ritornare disponibile nei prossimi giorni, grazie al suo successo.

Jessica Myers, la design director del progetto, ha rivelato: “Ci sono molte console di gioco sul mercato in questo periodo. Nintendo sta minacciando di smettere di creare console, e (il) Mad Box promette di essere il più potente, abbiamo voluto creare qualcosa di unico e invitante per la nostra community di 18+. Ora i giocatori possono facilmente collegarsi a qualsiasi TV o monitor e accedere ai loro titoli preferiti.”