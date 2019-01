Nintendo: addio alle console da videogiochi?

La Nintendo è da sempre conosciuta per le proprie console dedicate ai videogiochi. Per questa azienda sono passate alcune console leggendarie, come la SNES, o il Nintendo 64, il Super Nintendo, e così via. Hanno anche inventato la famosa Wii, la console che ha rivoluzionato il modo di giocare con i videogames utilizzando il proprio corpo come un controller che ha dato ispirazione alla Playstation e alla Microsoft.

Eppure, ciò che ha detto il presidente della Nintendo, Shuntaro Furukawa, fa discutere parecchio perché si è espresso sul futuro della società e, in particolare, sul suo modello di business. In un’intervista, il presidente ha confermato che l’azienda non è legata obbligatoriamente alle console che stanno producendo. Al momento, sul mercato c’è la Nintendo Switch, e sta ottenendo anche un buon successo. Tuttavia, con l’arrivo delle nuove tecnologie, la Nintendo Experience potrebbe servire ad altro.

Nintendo smetterà di produrre console?

Furukawa spiega che la Nintendo è da oltre trenta anni che produce console, ma la storia dell’azienda è decisamente più lunga di tale periodo e, anche nei momenti più critici, l’unico pensiero è stato quello di innovare. Si è sbilanciato anche affermando che in un futuro non troppo lontano, la Nintendo potrebbe smettere di produrre console casalinghe a favore di prodotti più “flessibili”.

Il giornalista di Nikkei, che stava intervistando proprio Furukawa, ha chiesto espressamente come avrebbero gestito la continua fluttuazione dei mercati, ma la risposta data è che al momento non esiste una soluzione per sopravvivere a queste instabilità.

Nintendo, però, vuole rendere più costante l’entrata di soldi e si sta dedicando sempre più al mercato degli smartphone, o meglio, ai videogiochi destinati agli smartphone Android e iOS. Un altro obiettivo è quello di crescete nel mondo del cinema, perché potrebbe rendere i propri personaggi delle vere e proprie star del cinema. Basti pensare, a Super Mario: un film o una serie di film sul protagonista potrebbero riscontrare successo.