NeuroNation: disponibile su Android e iOS la palestra mentale in stile Brain Training del Dr. Kawashima

Uno dei titoli da gaming più popolari, anche tra i non fanatici del mondo Nintendo, è – indubbiamente – il Brain Training del Dr. Kawashima che, nell’epoca d’oro delle consolle portatili, permetteva di intraprendere una serie di esercizi, di tipo verbale o numerico, con la finalità educativa di tenere in forma la mente umana. Qualcosa di simile, da qualche tempo, è disponibile anche su smartphone, grazie al progetto NeuroNation.

NeuroNation, nato nel 2011 come sito internet con esercizi per l’allenamento mentale, in tandem con la Libera Università di Berlino e l’Università tecnica di Dortmund, ben presto è sbarcato anche su smartphone, meritando – dal Ministero tedesco per la salute – il premio “AOK Leonardo”, tributato alle iniziative meritevoli per la salute e la prevenzione digitale.

Diffusosi in varie lingue, anche in Italiano, è scaricabile dal Play Store di Android e dall’App Store di iOS: una volta installato, propone un sondaggio motivazionale nel quale viene richiesta la motivazione che ha indotto a provare l’applicazione e, quindi, viene redatto un programma di allenamento, in una sorta di palestra mentale, nel quale 250 livelli crescenti vengono somministrati nell’ambito di 17 giochi.

Prima di partire, onde appurare la situazione della propria forma mentale, ed i punti di forza personali, vengono proposti brevi esercizi relativi a varie aree di lavoro o abilità cognitive del cervello, come la memoria, la concentrazione, la velocità di ragionamento, l’elaborazione di calcoli matematici, l’attenzione, etc. A quel punto, verrà proposto una sorta di allenamento, fatto di giochi, che potranno essere svolti anche separatamente: l’applicazione consiglia almeno 15 minuti di training al giorno, promettendo vantaggi come la riduzione della depressione, dello stress, del pericolo di demenza senile (-45%), ma anche miglioramenti, in particolar modo nella capacità di concentrarsi e nel ragionamento.

Il videogame NeuroNation è gratuito, ma propone acquisti in-app per sottoscrivere un abbonamento, che sbloccherà tutte le potenzialità del gioco, di tipo mensile o (con maggior convenienza) annuale.