Nel 2022 aprirà al pubblico Ghibliland ispirato ai capolavori dello studio Ghibli

Nel 2017 lo studio Ghibli aveva annunciato l’intenzione di apire un parco a tema “Ghibliland”, una sorta di “Disneyland” giapponese, ma senza giostre, ispirato ai capolavori dei grandi maestri dello studio d’animazione, e pochi giorni è stato annunciato che nel 2022 finalmente sarà inaugurato e le prime aree saranno aperte ai visitatori. Nel frattempo Hayao Miyazaki e suo figlio Goro stanno lavorando a due nuovi film d’animazione che saranno presentati a breve.

Il parco sorgerà nella prefettura di Aichi (che lo co-finanzierà insieme allo studio Ghibli) presso l’esistente Expo Park, noto anche come Moricoro Park, il quale ospita già una replica della casa di Satsuki e Mei tratta dal film “Il mio vicino Totoro” e verrà completamente modificato per aggiungere altre aree a tema. Si stima che il parco una volta aperto potrà arrivare a ospitare oltre 1 milione di persone l’anno.

Per ora sono state presentate 7 aree tematiche: Dondoko Forest Area dedicata interamente a “Il mio vicino Totoro”, Ghibli no Daisōko Area che riproduce la strada dei negozi e dei ristoranti de “La città incantata” con anche un teatro per proiezioni ed una mostra permnente, Il villaggio di Mononoke, La valle delle streghe ispirata a “Kiki consegne a domicilio”, Seishun no Oka Area dedicata a “Il castello errante di Howl” e “La ricompensa del gatto”. Per finire la Giant Ghibli Warehouse Area che sarà una zona con la piscina e l’area ricreativa per i bambini.

I lavori sono iniziati ufficialmente a Giugno 2020 e nel 2022 saranno aperte già 3 aree. Nagoya TV ha già trasmesso un programma speciale sui progressi delle zone in costruzione quasi pronte.

Una delle attrazioni più attese è sicuramente la riproduzione fedele del Castello errante di Howl presente nell’omonima opera animata diretta da Hayao Miyazaki. L’edificio sarà più piccolo del castello originale tuttavia sarà alto quanto un edificio da quattro o cinque piani come si può vedere dai modelli 3D presentati negli ultimi giorni sui social network.