Naughty Dog, dopo The Last of Us II, starebbe lavorando a un gioco di tipo fantasy: gli indizi

In questi giorni Neil Druckmann, scrittore, programmatore e soprattutto co-presidente dell’azienda produttrice di videogiochi statunitense Naughty Dog, ha rivelato sul proprio profilo Twitter di essere a lavoro su un progetto: “Vieni a lavorare con noi! Stiamo facendo qualcosa di molto interessante!”.

In questo periodo Neil Druckmann è impegnato, insieme a Craig Mazin, per la serie televisiva di The Last of Us, uno dei giochi di punta di PlayStation. La puntata pilota, diretta dal regista Kantemir Balagov su Home Box Office, dovrebbe uscire per il 2021. Nel mentre, l’azienda starebbe lavorando anche per la componente multiplayer di TLOU II in uscita su PlayStation 5.

Possibile nuovo titolo per Naughty Dog

Intanto, nel portfolio virtuale di Hyoung Nam, il senior concept artist di Naughty Dog, spuntano degli indizi su un possibile nuovo titolo per la prossima generazione videoludica. Tra le decine di lavori riconducibili tutti alla saga di The Last of Us, in una immagine appare una donna vestita in “abiti fantasy” con tanto di drago e spada.

La concept art si chiama “La Donna del Nord” e in didascalia si può leggere: “Ispirazione da un nuovo gioco…sapete di cosa sto parlando“. Ci sono però altre due immagini che hanno colpito i fan di Naughty Dog, in cui vengono raffigurate due donne diverse di nome “Tribù” e “Maya” che apparentemente appartengono al filone del fantasy.

Queste dinamiche restano comunque molto distanti dal modo di pensare di Neil Druckmann, dal momento che i suoi giochi sono spesso concentrati sulle dinamiche più o meno contemporanee. Questo nuovo (possibile) titolo potrebbe spingere la vendita della nuova console PlayStation 5 che fino a questo momento sta andando molto a rilento a causa della mancanza di pezzi.

Proprio su questo punto GameStop ha dichiarato con un comunicato: “Saranno disponibili nuove console PS5. GameStopZing le utilizzerà per soddisfare i consumatori che hanno già effettuato il preorder facendoli avanzare nella lista d’attesa. Questi consumatori saranno contattati individualmente. Al momento non è possibile effettuare nuovi preorder né online né nei negozi”.