MSI 2022: RNG, T1, G2 ed EG in Semifinale

La fase due si conclude con uno degli scontri che, sulla carta, sapeva già di finale. I T1 hanno battuto gli RNG grazie a uno Zeus (Toplaner) incontenibile ma questa non è stata l’unica emozione che lo stage 2 di questo MSI c’ha regalato.

Prima di andare a visualizzare il Recap della 5° giornata (ed ultima) del Rumble Stage, si ricorda che le semifinali (Knockout Stage) verranno giocate Venerdì 27 e Sabato 28, quando le 4 squadre si sfideranno in un Bo5 (Best of five/ Al meglio delle 5 partite) ad eliminazione diretta per decidere chi accederà alla finale che si svolgerà Domenica 29.

Recap Day 5 Rumble Stage

I Saigon Buffalo escono a testa alta e ritornano in Vietnam con più esperienza e forse anche col rammarico di non essersi “svegliati” prima. Prestazioni deludenti nei primi giorni e qualche guizzo in cui hanno potuto mostrare di cosa fossero veramente capaci non sono bastati ad evitargli l’ultima posizione della classifica.

I PSG Talon vengono battuti prima dagli EG per poi subire il colpo di grazia dagli immensi RNG. Per loro forse la sconfitta è più amara rispetto agli SGB ma alla fin dei conti, come dimostrano i loro tweets, un po se l’aspettavano (La vignetta degli EG che gli consegnano il biglietto di ritorno è uscita praticamente subito dopo l’esplosione del loro nexus).

Non sono stati i peggiori dell’MSI come conferma la classifica ma potevano fare di meglio e quelle 3 vittorie lo hanno dimostrato (2 di queste contro i G2, di cui la prima è quella che ha avviato la loss streak del team europeo).

I G2 che partono col piede sbagliato e avviano la giornata 5 con una sconfitta contro gli SGB e una serie di vignette dove chiedono (simpaticamente) alla Riot di cambiare il format del Rumble Stage, contando solo i due giorni iniziali (dove hanno vinto 4 partite su 4). Si rifanno contro gli EG, più tardi, tornando a essere semplicemente i G2 che erano prima della sconfitta con i PSG Talon e interrompendo, così, la loss streak di 5 partite, finalmente.

Gli EG hanno dimostrato di essere all’altezza di questo MSI: iniziano male per poi recuperare strappando punti anche contro i T1 di Faker. Il loro gioco è forse tra i più divertenti visti durante l’evento seppur non pulitissimo come quello dei T1 e RNG. In questa 5° giornata vincono contro i PSG e perdono contro i G2 finendo col condividere il 3° posto proprio con quest’ultimi.

I T1 hanno dimostrato di essere degni del loro secondo posto e solo nell’ultima partita della giornata forse di meritare qualcosa in più con un game giocato in maniera impeccabile. Se gli RNG hanno un motivo per preoccuparsi, sono sicuramente loro e il “rischio” che si re-incontrino in finale è alto.

Gli RNG sono semplicemente i “più forti” o almeno lo erano fino ad oggi. Avevano dimostrato di poter essere sconfitti già al day 1 contro i G2 e oggi, forse adagiatisi un po troppo comodamente sugli allori, si ritrovano ad incassare una seconda sconfitta dopo la netta vittoria contro i PSG Talon.

Classifica finale Rumble Stage

RNG: 8 V – 2 S. T1 : 7 V – 3 S. EG e G2 : 5 V – 5 S. PSG: 3 V – 7 S. SGB: 2 V – 8 S.

Chi si sfiderà alle semifinali?

Le semifinali vedranno da un lato gli RNG, che a breve sceglieranno una squadra tra EG e G2 da sfidare. I T1 sfideranno la squadra “scartata” dai Royals. Secondo gli appassionati assisteremo a:

RNG vs EG & T1 vs G2. Il pubblico dei lettori cosa ne pensa? Davvero i Royals sceglieranno gli EG? Non ci resta che aspettare la conferma sui canali social di Riot Games.