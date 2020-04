"MotoGP 20": corse ad oltre 300 km/h sui circuiti più famosi al mondo

Cosa ne pensa l’autore

Claudio Bosisio - "MotoGP 20" sarà la migliore alternativa possibile ad un campionato, quello reale 2020, che rischia di non iniziare. Il capitolo numero otto della serie prodotta da Milestone ha tanti aspetti positivi, dai 60 fotogrammi al secondo raggiunti in maniera stabile, con una modalità Carriera più elaborata e tutto condito con l'intelligenza artificiale degli avversari notevolmente implementata. Senza perdere tempo in piccoli spunti di critica meramente tecnica e fine a sé stessa, va considerato che "MotoGP 20" ha compiuto un bel salto in avanti rispetto al suo predecessore e per questo il gioco di Milestone merita cinque stelle di voto, il massimo della valutazione.