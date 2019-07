Moda Battle Royale: ecco i videogame Tetris Royale, Flappy Royale, Ramageddon e Badland Brawl

Una delle categorie di videogame di maggior successo è, ad oggi, quella dei giochi di sopravvivenza PvP noti come “Battle Royale“, sulle cui dinamiche hanno costruito le proprie fortune titoli come Apex Legends, Fortnite, e PlayerUnknown’s Battlegrounds. A tali giochi, di recente, se ne sono aggiunti diversi altri, senza dimenticare personalizzazioni in salsa Battle Royale di celebri titoli del gaming.

Uno dei videogame più originali nel reinterpretare i principi di Fortnite sarà senz’altro il prossimo quiz game “Tetris Royale”, preannunciato nelle scorse ore da The Tetris Company che, memore del successo ottenuto su PS VR con Tetris Effect, e su Nintendo Switch con Tetris 99, ha delegato alla gaming house N3twork, nata da un’idea dei creatori di Ngmoco (una delle prime società a sviluppare videogame per cellulari, sin dal 2008), la creazione del titolo Tetris Royale, i cui test dovrebbero iniziare entro il 2019.

Il videogame in questione permetterà di fare esperienza con la combinazione dei tetramini grazie alla modalità Maratona, mentre le Sfide quotidiane, ad obiettivi o a tempo, consentiranno di maturare personalizzazioni e bonus di potenziamento da poter usare nella modalità battaglia, nella quale ci si potrà scontrare, per il dominio delle classifiche stagionali, contro 99 avversari, per un totale di 100 giocatori per lobby.

Ormai chiuso per violazione del diritto d’autore il simpatico videogame “Mario Royale”, che non è scampato alle attenzioni di Nintendo nemmeno trasformandosi in DMCA Royale e integrando qualche variazione sul tema, in vista del prossimo lancio (Luglio 2019), è possibile cimentarsi alle beta, su Android e iOS, del videogame “Flappy Royale”.

Quest’ultimo, creato dai programmatori Em Lazer-Walker ed Orta Therox, prevede sempre che si debba controllare l’uccellino del titolo originale, per farlo passare attraverso tubi che, in questo caso, ricordano molto quelli di Super Mario: tuttavia, a dispetto della versione standard di Flappy Birds, l’obiettivo non è più assoluto ma relativo, visto che per vincere basta sopravvivere più a lungo degli altri 99 uccellini che, fuoriusciti col proprio dall’autobus del videogame, gli svolazzano accanto.

Su Android, non meno simpatico è il videogame, freemium (visti gli acquisti in-app), “Ramageddon”, disegnato in stile Minecraft, in cui il giocatore potrà affrontare, in apposite arene, financo 3 altri avversari, in coinvolgenti sfide tra montoni incavolati: le mappe, interattive, permetteranno, aggirando gli ostacoli, ed interagendo con gli elementi del paesaggio (fiumi, alberi, etc), di accumulare oggetti con cui accrescere le facoltà incornatorie del proprio ovino personalizzabile che, per vincere, dovrà far uscire gli avversari dal pascolo di scontro.

Sempre su Android, da qualche tempo, è disponibile il videogame “Badland Brawl”, sostanzialmente un tower defense con prestiti da Angry Birds, e dai giochi di carte: in questo caso, l’obiettivo è di abbattere le torri degli avversari che si incontrano sul terreno di battaglia, usando un meccanismo a fionda che sfrutta le leggi della fisica. Vincendo il confronto, si ottengono delle uova con, all’interno, le carte per ottenere i potenziamenti dei propri attacchi o sboccarne di nuovi: in ottica social, è possibile far parte di tribù, o fondarne di proprie e, persino, imparare trucchi osservando i giocatori più bravi attraverso il canale interno BadTube.