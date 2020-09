Microsoft non si ferma: Redmond compra Bethesda

Il periodo d’attesa per l’uscita delle nuove console next gen si restringe sempre di più, ma questo non impedisce alle note compagnie, come la Microsoft, di portarsi avanti sui propri progetti e sui propri piani futuri. La nota Microsoft sa il fatto suo e continua ad andare avanti con passo spedito, tant’è che il 21 Settembre 2020, in modo totalmente inaspettato, appare la grande notizia che ha lasciato in molti a bocca aperta: Microsoft acquista Zenimax.

Ebbene sì, la cara Microsoft ha messo le mani sulla Zenimax, nota compagnia che si occupa della produzione di prodotti videoludici. Tramite questa iniziativa, la Microsoft non ha acquisito solo la Zenimax in sé, ma anche tutti i suoi team di sviluppo, tra cui quello più conosciuto tra tutti: Bethesda.

Nota per i suoi titoli, come The Elder Scrolls e Fallout, la cara Bethesda non è l’unico team di sviluppo appartenente alla Zenimax. Oltre alla Bethesda, la Microsoft ha acquisito anche i team di sviluppo come Tango Gameworks, Arkane Studios, id Software, Machinegun Games e molti altri.

La stessa Microsoft ha comunicato la notizia tramite un post dove, oltre a dare il benvenuto alla compagnia e a tutti i team di sviluppo, ha dichiarato l’importanza dei noti titoli prodotti della Bethesda. Partendo dal primo gioco della compagnia rilasciato su console, The Elder Scrolls 3, fino ad arrivare al fantastico mondo di Doom e di Fallout, la Bethesda ha sempre saputo come intrattenere i propri fan.

Tramite questa iniziativa, la libreria dei titoli della Xbox è stata sicuramente ampliata, ma ciò potrebbe non portare benefici solo alla compagnia stessa. Con l’acquisizione dei vari team, i nuovi progetti in fase di sviluppo sono entrati sotto tutela della Microsoft, e ciò apre una leggera luce di speranza che titoli tanto attesi, come The Elder Scrolls 6, vengano rilasciati prima del previsto.