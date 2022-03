Microsoft ed Activision: un documento ci spiega meglio com’è avvenuta l’acquisizione

Nonostante possa già essere considerata l’acquisizione più grande nella storia dei videogiochi, con una cifra record di 68,7 miliardi di dollari, quella di Activision da parte di Microsoft, deve essere ancora esaminata dall’FTC per andare in porto, considerando il precedente accordo non andato in porto tra Nvidia e ARM. Nel caso in cui la proposta dovesse essere bloccata dall’antitrust, Microsoft dovrebbe pagare tra i 2 e i 3 miliardi ad Activision mentre, se il personale di quest’ultima dovesse rifiutare d’accordo, potrebbe dover pagare 2,27 miliardi di dollari alla multinazionale proprietaria di Xbox.

Dal documento del SEC emerge una strategia particolare da parte di Phil Spencer, amministratore delegato di Microsoft Gaming, che ha deciso di sfruttare un momento di debolezza del publisher per avere maggiori possibilità di successo e raggiungere molto in fretta un accordo.

Phil Spencer, capo anche di Xbox, sembra aver contattato Bobby Kotick, amministratore delegato di Activision, dopo sei mesi dall’uscita dello scandalo uscito sul Wall Street Journal che accusava il personale dell’azienda di condotta denigratoria nei confronti del personale femminile e Kotick come un molestatore, per rivalutare il rapporto tra le due grandi case.

Dopo lo scandalo e la possibilità di perdere la collaborazione non solo con XBox ma anche con Sony, Activision è stata più propensa ad accettare un accordo di acquisizione che avrebbe portato anche al rivoluzionamento del personale sotto accusa.

Nonostante Activision fosse già in contatto con quattro compagnie per una possibile acquisizione, le “opportunità strategiche” offerte da Microsoft il 19 Novembre 2021 hanno avuto la meglio.

Il documento mostra anche che ad acquisizione compiuta Kotick riceverà 410,1 milioni di dollari più un paracadute da 14,6 milioni per uscire di scena, nel caso in cui voglia comunque rimanere all’interno dell’azienda.

Activision Blizzard rimane famosa per il videogioco sparatutto in prima persona Battle Royal e free to play che Call of Duty ma viene conosciuta anche per Sekiro: Shadows Die Twice e le remastered di videogiochi per PlayStation 1 come Crash Bandicoot e Spyro The Dragon. Microsoft con Xbox, invece, annovera tra i propri titoli Psychonauts ed Halo.