"Mega Man Zero/ZX Legacy Collection": l’intera collezione delle avventure dell’eroe in blu per tutte le piattaforme

“Mega Man Zero/ZX Legacy Collection” porta ai giocatori l’esperienza di gioco che deriva dai lontani anni ’80, nei quali Mega Man, l’eroe in blu, ebbe un successo mondiale a partire dal 1987 con i primi titoli sulla console Nintendo NES. Da tutto questo, i giochi sono proseguiti con una lunga saga anche su console più moderne, come il Game Boy Advance: i giochi pubblicati dal 2002 in poi sono così stati riproposti in questo pacchetto.

Il titolo in questione può essere giocato su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch e, da quello che appare nei sei titoli presenti in questa collezione, si deduce un’accurata creazione di una storia che è stata completata con dialoghi tra i personaggi e con sequenze cinematiche che interpongono in ogni istante della storia dei punti che collegano i vari giochi dall’inizio fino alla conclusione.

La serie di Mega Man si è sempre contraddistinta tra i titoli platform per l’enorme difficoltà presente, che richiede un impegno massimo al giocatore con l’assoluta incertezza di finire il livello o ricominciare tutto da capo. Per questo i programmatori di “Mega Man Zero/ZX Legacy Collection” hanno aggiunto la possibilità, fondamentale, di avere dei checkpoint di salvataggio e di una modalità principiante molto più semplice di quella base.

Il campionario delle armi a disposizione di Mega Man cambia a seconda del gioco scelto, con un paio di armi come la Sciabola Z e la pistola Z-Buster sempre presenti; c’è anche la possibilità, per l’eroe in blu, di schierare in suo aiuto i Cyber Elfi, che possono risultare decisivi in molte situazioni ma che tolgono anche punti, i quali servono per far aumentare di livello e potenza Mega Man: perciò è importante chiamarli in gioco solamente quando è necessario.

In pratica ci troviamo di fronte a dei titoli con la grafica originale in due dimensioni che esalta il lavoro di design originale e ricchissimo di colori, che sugli schermi più grandi risulta sgranato, sebbene ci siano filtri in grado di migliorare la resa, utilizzabili tramite le opzioni video. Il suono originale, firmato dallo storico compositore per videogiochi Ippo Yamada, rimane impareggiabile per il tipo di avventura presentata.

Tra le nuove modalità che incrementano l’esperienza di gioco di “Mega Man Zero/ZX Legacy Collection” c’è anche la Z-Chaser, una corsa forsennata alla caccia del traguardo nei vari livelli, specialmente contro il PC oppure contro un altro giocatore, scegliendo anche tra livelli di difficoltà diversi. I tanti titoli danno una buona longevità e provare ogni gioco costituisce un punto di partenza per provare una nuova avventura.