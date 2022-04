Max Payne: in arrivo i remake dei primi due capitoli

Max Payne, soprattutto nei primi due capitoli, usciti su varie console come la PlayStation 2, su Windows/macOs, per l’handheld Game Boy Advance, e per Android/iOS, ha segnato un po’ la storia dei videogiochi. Il primo capitolo, sviluppato dalla Remedy Entertainment e pubblicato da Gathering of Developers, racconta la vita di un ex agente della NYPD che tre anni prima della sequenza iniziale trova che sua moglie Michelle e sua figlia appena nata sono state massacrate da alcuni criminali sotto l’effetto di una nuova droga sintetica, la Valchiria.

Il primo capitolo finisce in modo piuttosto aperto e, grazie soprattutto all’incredibile successo ottenuto dal suo predecessore, esce “Max Payne 2: The Fall of Max Payne” sviluppato sempre da Remedy ma distribuito da Rockstar Games e Vienna, che continua proprio da come è terminato la prima avventura. Qualche anno dopo esce pure il terzo capitolo, chiamato Max Payne 3, non ottenendo però lo stesso successo dei primi due TPS.

In uscita i remake su Max Payne

Nella giornata di ieri Remedy ha annunciato di essere al lavoro su Max Payne Remake con un comunicato pubblicato sul loro sito: “Remedy Entertainment, i creatori di Max Payne, sono lieti di annunciare che rifaranno gli iconici videogiochi Max Payne e Max Payne 2: The Fall of Max Payne in un nuovo accordo di sviluppo con Rockstar Games. In base all’accordo di sviluppo firmato oggi (il 6 aprile n.d.r), Remedy svilupperà i giochi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S utilizzando il suo motore di gioco proprietario Northlight. Il budget di sviluppo del gioco – viene spiegato – sarà finanziato da Rockstar Games, le cui dimensioni saranno in linea con una tipica produzione di giochi tripla A di Remedy”.

Sam Houser, cofondatore e presidente della casa produttrice di videogiochi Rockstar Games, nel lungo comunicato della Remedy, ha annunciato il proprio entusiasmo per questo accordo: “Siamo rimasti entusiasti quando i nostri amici di lunga data di Remedy ci hanno chiesto di rifare i giochi originali di Max Payne. Siamo fan del lavoro che il team di Remedy ha creato nel corso degli anni e noi non vedo l’ora di giocare a queste nuove versioni”.

Al momento però non si conosce ancora una data di uscita, poiché nel comunicato viene precisato che il gioco si trova ancora nella fase di “concept“. Tra l’altro, dalla Remedy i fan aspettano pure l’uscita di “Alan Wake 2” (2023), lo spin-off multiplayer di “Control”, e “Project Vanguard” sviluppato con Tencent Games.