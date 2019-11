Mario e Sonic ai giochi olimpici 2020: a brevissimo disponibile per Switch

Prosegue la fortunata serie di videogiochi in cui i personaggi Nintendo e Sega si sfidano nelle discipline olimpiche e non. Come dice un vecchio detto, “Squadra che vince non si cambia” e, visto il successo delle precedenti edizioni realizzate per olimpiadi invernali ed estive nel corso degli ultimi anni, il successo è quasi garantito.

La versione 2020 si presenta particolarmente ricca: potrete infatti scegliere tra la modalità storia, il gioco libero o le sfide. Non poteva certo mancare la possibilità di sfidare altri giocatori in multiplayer locale o online.

La storia

Come nelle precedenti edizioni, è possibile seguire una vera e propria narrazione che vi condurrà in vari luoghi e vi farà cimentare in numerose esperienze. In questo caso la vicenda inizia nel 2020 e vede i due protagonisti intenti ad ostacolare i tentativi di Bowser e compagni di seminare il caos alla vigilia dei giochi. Nel frattempo, Mario e Sonic ricevono uno strano regalo, una vecchia consolle e, accidentalmente, la avviano ritrovandosi magicamente nel passato.

Mario, Sonic, Eggman e Bowser si risvegliano a Tokyo nel 1964, in occasione della precedente edizione giapponese e, nel tentativo di trovare la chiave per tornare ai giorni nostri, decidono di partecipare alle gare.

Nel frattempo, nel 2020, Luigi cerca un modo per riportare il fratello a casa, e si cimenta in varie sfide nel tentativo di convincere gli altri ad aiutarlo. Interessante la scelta di utilizzare una grafica differente per i due periodi storici. Ci sarà da divertirsi!

Il gioco sarà disponibile dal prossimo 8 Novembre, ma è già possibile effettuare il pre-order. Per chi volesse provare prima dell’acquisto è disponibile anche una demo gratuita con una selezione di eventi tra cui due novità rispetto alle precedenti edizioni: il surf e il karate. Trovate tutte le informazioni sull’ e-shop accedendo direttamente dalla piattaforma Switch.