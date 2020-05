“Mafia 2 Definitive Edition“ propone il titolo del 2010 in una veste arricchita non da meri espedienti estetici, ma da un ampliamento della città da esplorare e da una storia dettagliatissima, colma di inediti accadimenti. “Mafia 2” venne dopo il primo capitolo di successo del 2003 ed ora anticiperà due altre grandi uscite della serie: il remake del primo gioco e la trilogia definitiva.

“Mafia 2 Definitive Edition” esce per PC, PlayStation 4 e Xbox One, proponendo la vicenda da gangster di Vito Scaletta, il protagonista del gioco, che ritorna dalla guerra combattuta in Italia, sua terra di origine, con tante speranze di avanzare nella società, lasciando l’esercito e partecipando ai molti traffici illegali della mafia di una grande città americana.

La vicenda storica è splendidamente descritta nel corso della campagna, che dura in media una quindicina di ore, partendo dalle prime operazioni per conto della mafia da parte di Vito, in una città innevata, fredda ed ai primi segni del boom economico americano degli anni Cinquanta. Successivamente, dopo una pausa temporale, eccoci con Vito più vicino ai vertici della mafia locale, in pieno boom e in un ambiente primaverile.

Il gameplay, quindi: “Mafia 2” nacque come sfida a “GTA 4”, che propose una Liberty City immensa ed in un mondo aperto pieno di possibilità; il gioco ha provato a seguire le mire dell’open world, ma ci si rende conto che si rimane sostanzialmente ingabbiati in missioni principali da cui difficilmente ci si può distogliere e che per il resto non si può agire in maniera libera. “Mafia 2 Definitive Edition” ha arricchito questa dinamica con una storia più completa e ricca, ma che non scioglie questi legacci.

Il modello di guida ed il sistema di sparo sono ancora oggi un motivo di vanto per il gioco, visto che entrambi hanno equilibrio tra realtà e simulazione, con tantissimi punti positivi da parte della fisica di gioco e dalla realizzazione dei modelli di auto e armi molto buoni, all’insegna di elementi che risaltano anche nell’ottimo lavoro grafico combinato già nel 2010 e migliorato da una maggiore pulizia dei modelli poligonali.

Il livello generale sia video che audio è migliorato in modo sensibile, senza intaccare lo stile originale, in cui c’è il vero sapore degli anni ’50 e delle buie atmosfere dei quartieri controllati dalla mafia. Non ci sono punti critici nella lavorazione tecnica, fluida e senza crash, rimane qualche ombra sul doppiaggio dei personaggi, che alterna protagonisti di livello a comparse fuori luogo e fuori contesto, anche nella essenza visiva e storica.