Lo scontro tra Morgan e Bugo diventa un videogioco grazie a RPG Maker

Durante la semifinale del “Festival di Sanremo“, Morgan e Bugo si sono resi protagonisti di una vicenda che sta facendo ancora chiacchierare dopo quasi un mese dalla fine della kermesse. Marco Castoldi, deluso da alcuni comportamenti avuti dal suo partner e dallo staff, decide di presentarsi sul palco con un testo totalmente diverso per offendere Bugo, autore del brano “Sincero”.

Questo episodio ha fatto praticamente infuriare Bugo che, umiliato da Morgan, decide di lasciare il palco dell’Ariston. Tuttavia, dopo la kermesse, Cristian Bugatti, alias Bugo, sta guadagnando un successo incredibile, poiché si è classificato nelle prime posizioni sia con il brano “Sincero” che con l’album “Cristian Bugatti”.

Il videogioco dedicato a Morgan e Bugo

La vicenda di Morgan e Bugo diventa anche un videogioco. Un utente di YouTube, chiamato “Il Santuario di Miki”, ha pubblicato una piccola clip dedicata alla vicenda sanremese. Il tutto viene creato grazie al motore di gioco “RPG Maker”, una serie di programmi per creare giochi di ruolo, creata dal gruppo giapponese “Ascii”.

Per il momento, nel video che possiamo vedere su YouTube, la scena è quella che abbiamo potuto vedere in televisione. Morgan e Bugo infatti stanno scendendo le scale del teatro Ariston pronti a prendere posizione dietro alla tastiera e al microfono.

Improvvisamente, come da copione, Morgan inizia a cantare il testo incriminato: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa ma tu sai solo coltivare invidia ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io”.

Bugo, così come successo a Sanremo, prende lo spartito e fugge via, mentre Morgan si domanda: “Che succede?”. Il video purtroppo finisce qui, ma un po’ da tutti si leva alta la speranza che possa andare avanti lo sviluppo del simpatico videogame in questione.