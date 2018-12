Lemmings: arriva su Android e iOS il celebre rompicapo degli anni ’90, targato Sony

Uno dei videogame che più successo ha avuto in passato è senza dubbio quello ruotante attorno ai simpatici roditori Lemmings che, nel ’91, grazie alla fantasia della gaming house inglese Psygnosis, sbarcarono sulle consolle Amiga e, dopo l’acquisizione da parte di Sony, anche su Playstation 3 (nel 2007). Ora, è la volta degli smartphone, con un nuovo videogame – targato Sony – distribuito da Sad Puppy Limited per piattaforma Android e iOS.

Il nuovo Lemmings conserva la trama delle origini, con il giocatore che sarà chiamato a salvare quanti più Lemmings possibile all’interno di mondi contrassegnati da livelli irti di pericoli, e ostacoli: il tutto, calibrato sugli schermi touch degli smartphone, potrà avvenire con comandi semplici che contemplano anche il controllo con una sola mano, o il ricorso a un singolo tocco.

La realizzazione del nuovo Lemmings, condito di temi diversi per ogni mondo visitato durante le fasi di casual gaming, prevede prestiti da altri videogame celebri del momento, come ad es. Pokémon Go, visto che – anche nel nuovo titolo Sony – è possibile scoprire e collezionare nuove tribù di Lemmings, con le quali – in ottica multiplayer online – andare a sfidare vari giocatori connessi da ogni dove in giro per il mondo.

Non manca, onde accrescere – su smartphone iOS e Android – la durabilità del videogame Lemmings, l’elemento adventure, con l’esplorazione dell’universo, e quello prettamente gestionale, con la trasformazione di quanti più mondi ostili possibili in comode case nelle quali i Lemmings possano far festa.

Il videogame Lemmings, sviluppato da Sony “per concederci alle nostre passioni anche in momenti in cui i metodi più tradizionali non sono disponibili”, è stato distribuito in versione freemium, nell’App Store e nel Play Store, con alcuni acquisti in-app previsti come opzionali (non dovrebbe essere, comunque, un pay-to-win): tra le varie autorizzazioni richieste, molto importante è quella relativa alla connessione dati, essenziale per poter provare la modalità online.