Lego mette in vendita la riproduzione del Colosseo, il set di mattoncini più grande di sempre

Le prime indiscrezioni sul Colosseo by Lego erano iniziate a circolare ad inizio anno durante il Toy Fair di Norimberga, la più grande fiera al mondo dedicata interamente ai giocattoli. Ora, dopo la grande attesa degli appassionati, l’azienda danese lo ha ufficializzato: la vendita della riproduzione in mattoncini del più celebre monumento dell’Antica Roma partirà il 27 novembre 2020 in occasione del Black Friday.

Composto da 9.036 pezzi, il LEGO 10276 Colosseum è il set più grande mai realizzato finora. Il precedente record spettava a Lego Star Wars Millennium Falcon, l’astronave di Guerre stellari realizzata assemblando 7.541 pezzi. Alto 27 cm, largo 52 cm e profondo 59 cm, l’Anfiteatro Flavio della Lego poggerà su una specifica base ovale che permetterà di spostare con più facilità il monumento più famoso della città di Roma.

Definito dal gigante dei giocattoli “il più magnificente prodotto Lego mai realizzato”, è stato curato passo dopo passo dal designer Rok Zgalin Kobe. Per riprodurre in miniatura la struttura che dal 1980 fa parte della lista dei siti Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, quest’ultimo ha prestato grande attenzione ai dettagli, accorgimento che ha permesso di rendere il risultato finale il più possibile fedele all’originale.

Il modello riproduce in tutto e per tutto la bellezza senza tempo di questa immane struttura architettonica dell’antichità. Una volta assemblati tutti i mattoncini, si noterà la cura maniacale che Lego ha profuso nel progetto. Oltre alle 80 arcate, così come nella realtà la parte meridionale dell’anfiteatro è priva delle mura distrutte dai vari terremoti e disastri naturali, mentre la parte settentrionale è identica a quella che potevano ammirare gli antichi abitanti della capitale dell’impero romano. Anche a livello cromatico il set mantiene una straordinaria aderenza con il monumento voluto dall’imperatore Vespasiano: per l’occasione sono state utilizzate tre diverse tonalità di mattoncini che replicano le diverse colonne e allo stesso tempo l’invecchiamento subito nei quasi 2.000 anni di storia.

Rok Zgalin Kobe, descrivendo quale lavoro sia stato necessario per realizzare il Colosseo di casa Lego, ha fatto presente che “una delle sfide più grandi e importanti è stata quella di trasmettere la monumentalità del Colosseo con i mattoncini. Il modello LEGO doveva mettere in risalto la speciale caratteristica architettonica dell’originale”. Il lancio dell’ultimo e imponente prodotto di casa Lego venduto al prezzo di 499,99 euro, oltre ad essere accompagnato da un video girato a Cinecittà, coinciderà con la messa in onda di Romulus, la serie prodotta da Sky dedicata alla nascita di Roma.