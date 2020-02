Lego: la dune buggy di Bud Spencer e Terence Hill potrebbe presto entrare in produzione

La dune buggy del film “…altrimenti ci arrabbiamo” apparsa sul sito Lego Ideas – la piattaforma che permette agli appassionati del mondo Lego di condividere progetti ed idee – potrebbe presto entrare in produzione. A realizzarla è stata l’utente Versteinert che ha voluto replicare in tutto e per tutto la celebre “carriola” utilizzata nel film in cui recitavano Bud Spencer e Terence Hill.

La pellicola, campione di incassi della stagione 1973-74, è considerata un cult del cinema, nonché una delle migliori interpretazioni del duo che si è fatto conoscere a suon di sorrisi e cazzotti. Nel film i due protagonisti, rispettivamente un camionista e un meccanico, erano riusciti ad aggiudicarsela ex aequo durante una gara amatoriale di rally. Distrutta poi da una banda di malviventi cappeggiati da uno speculatore immobiliare, la dune buggy innescò una serie di accese ed esilaranti gag che hanno appassionato milioni di fan in tutto il mondo.

Ma, oltre alla dune buggy, il film in cui compare anche Donald Pleasence è ricordato per il celebre coro dei pompieri in cui si esibiva Bud Spencer e per la divertente ed inconfondibile colonna sonora degli Oliver Onions. Il classico della commedia, oltre ad essere stato il 14esimo film italiano più visto di sempre al cinema, ha posto le basi per la successiva affermazione della coppia di attori italiani, che pochi anni prima avevano già sbancato al cinema con “Lo chiamavano Trinità” e il sequel “…continuavano a chiamarlo Trinità”.

L’omaggio dell’utente Versteinert a un film indimenticabile, riproduce fedelmente la vettura prodotta dalla romana Puma, e si adatta perfettamente alle dimensioni del set Lego City. Per poter essere prodotto ufficialmente, il progetto necessita però di ricevere non meno di 10 mila voti.

Al raggiungimento di questo valore, i vertici Lego possono prendere in considerazione se la dune buggy, non una qualsiasi, ma rossa con cappottina gialla, diventerà a tutti gli effetti un set ufficiale della Lego. Chi la volesse vedere sugli scaffali dei Lego Store non potrà quindi che votare il progetto che, date le dimensioni non molto grandi, potrebbe permettere di far proprio un oggetto da collezione senza dover sborsare un occhio della testa.