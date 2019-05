Legends Ultimate Arcade Machine: in arrivo all’E3 2019 il retrocambinato aperto al gaming online

Nel settore del retrogaming, una delle realtà più diffuse è certamente quella dell’americana AtGames, già nota al pubblico del settore per diverse mini consolle, tra cui la controversa Sega Genesis Flashback: in vista della prossima fiera del gaming, l’E3 2019 calendarizzata tra l’11 ed il 13 Giugno al Los Angeles Convention Center, l’assemblatore yankee ha già anticipato uno dei gioielli hardware che porterà in California, con l’anteprima di un inedito retrocabinato.

AtGames Legends Ultimate Arcade Machine è un vero e proprio cabinato, a cominciare dal fatto che, sulla plancia di comando, vi saranno i canonici due controller, formati ciascuno da trackball, pulsanti (6) e joystick (2), grazie ai quali si potrà giocare ad alcuni dei titoli che hanno fatto la storia del gaming e che, in questa forma, potranno essere conosciuti anche dalle generazioni successive.

Nello specifico, il cabinato Legends Ultimate comprenderà – preinstallati – 350 giochi, con tanto di licenza ufficiale, ottenuti grazie alla collaborazione con brand rinomati del settore, come Atari (da cui deriveranno ad es. Atari Soccer, Atari Basketball, ed Atari Baseball) e Coleco (la cui consolle ColecoVision, intorno ai primi anni ’80, portò alla ribalta Donkey Kong).

Ad oggi, nel novero dei titoli noti risultano presenti, tra i tanti, Pong, BurgerTime, Asteroids, Astro Fantasia, Act-Fancer, Tetris, Centipede, Avalanche, Fighter’s History e 64th Street mentre, secondo quanto riportato dalla “pancia” del cabinato, non dovrebbero mancare nemmeno Joe & Mac, Astyanax, Tron, Star Wars, Fix-It Felix, e molti altri.

I giochi inclusi in Legends Ultimate potranno essere giocati alla risoluzione originale e, grazie all’hardware del cabinato, anche con accessori connessi via Bluetooth, come controller wireless, e pistole senza cavo. Il tutto sarà inquadrato all’interno di un’interfaccia personalizzabile quanto a temi, con menu interattivi, moderna ed “aperta” grazie all’integrazione col servizio ArcadeNet.

Quest’ultimo permetterà, al cabinato Legends Ultimate Arcade Machine di AtGames, di supportare il gaming in multiplayer (anche in forma di tornei), di giocare in remoto ai giochi per computer, di scaricare DLC gratuiti, di abbonarsi per nuovi giochi (provando a costruirne le espansioni in ottica Build Your Own Game), e di cimentarsi in esperienze di cloud gaming via streaming (simili a Stadia, per intenderci). Per i prezzi, ed ulteriori dettagli sull’hardware a bordo, sarà bene rimanere sintonizzati sull’E3 2019.