"Legends of Runeterra": nuovo gioco di carte virtuali ispirato all’universo di "League of Legends"

Cosa ne pensa l’autore

Claudio Bosisio - L'entusiasmo dei tanti fan di "League of Legends" per "Legends of Runeterra" è legittimo: pure chi non ha mai provato il noto gioco MOBA può scoprire in questo gioco di carte collezionabili virtuali un intrigante passatempo che ha, come indubbio punto di forza, il fatto di essere gratuito, a parte costose funzioni più che altro estetiche e grafiche che non sono essenziali. Il sistema di gioco è poco casuale e quindi premiante per chi schiera più saggiamente il miglior mazzo, sfruttando al meglio le caratteristiche delle Regioni. Tuttavia bisogna avere una moderata prudenza nel giudizio complessivo, perché oltre il giusto slancio per questa uscita ci sono anche punti che per ora non funzionano, come i premi dei forzieri troppo casuali e poco curanti dei risultati dei singoli giocatori, e le spedizioni, partite divise per ranghi che ad alcuni risulteranno forzate. "Legends of Runeterra" troverà spazio indubbio in questo genere di giochi ed ottiene quattro stelle di valutazione su un massimo di cinque.