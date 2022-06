League of Legends: rimossi i Nerf a Lethal Tempo e i Buff alla Letalità dalla Patch 12.11

Ascolta questo articolo

La 12.11 andrà live domani (Mercoledì 8 Giugno) e proprio a un giorno dalla sua release arriva l’annuncio di Riot Games via Twitter con tanto di spiegazione di alcune di queste scelte. Principalmente, Matt Leung-Harrison (Lead Designer che si occupa del bilanciamento del gioco), si è dedicato al concetto della “letalità” e del motivo per cui non verranno potenziati gli oggetti che usufruiscono di questa statistica nella patch di domani (esclusa la Umbral Glaive che verrà buffata), partendo dal Win Rate degli Assassini per poi motivare questo rinvio.

Gli assassini hanno un range di WR che spazia tra il 49% e il 53% , quindi non sono così “Morti” come alcuni giocatori pensavano. Questo perché, seppur non siano Super-performanti come prima (Il troppo è come il poco, cioè nemico del giusto), ora richiedono abilità, visione di gioco e tempismo nell’inserimento in fight, com’è concettualmente sarebbe dovuto essere anche prima. In poche parole se adesso (come giocatore) sei forte, riuscirai a sfruttare bene l’assassino; in caso contrario no.

Procedendo col discorso, aggiunge che in circa il 25% delle partite (giocate dagli assassini, ovviamente) si concludono con l’oggetto mitico preso dal catalogo di oggetti per combattenti (bruiser) e che nel 20% delle partite anche di almeno un oggetto leggendario preso dallo stesso catalogo del negozio. Non potendo mirare al nerf di quegli oggetti, perché ne avrebbero risentito i combattenti, intendono valutare altri scenari, quindi stanno soltanto prendendo tempo per raccogliere più dati.

A riguardo va aperta una parentesi. Questa è una dimostrazione del fatto che tanto la Riot quanto i giocatori stiano sperimentando e debbano continuare farlo, senza fossilizzarsi sulle builds che si facevano fino alla 12.9: il gioco è cambiato e, seppur l’approccio sia più o meno simile, bisogna adattarsi. Che poi molte delle “lamentele” avvengono senza nemmeno una vera motivazione è un altro discorso, come quella degli assassini che non stanno performando e quel WR parla chiaro o quelle dei maghi che non fanno danno in botlane ma sono secondi solo agli enchanters.

Tornando al discorso cambiamenti rimossi ci sono anche il Lethal Tempo, che stava per essere nerfato del 2% sui campioni ranged, e il buff alla Protobelt. Non sono usciti i motivi di questo ripensamento ma presumo siano legati ai molti cambiamenti che già stanno arrivando con la 12.11, esclusa la runa chiave sembrano intenzionati a tenere sott’occhio gli assassini (anche ap, visto che la protobelt gioverebbe a molti di loro tra cui Diana che ha ricevuto un buff di recente) e niente di strano che questo cambiamento lo ri-vedremo nella 12.12 dove pare ci sarà qualche riga dedicata anche a GangPlank. Voi cosa ne pensate? Sta facendo bene a prendersi più tempo per valutare la situazione “assassini”?