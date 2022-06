League of Legends: PG Nationals come Sanremo. Le polemiche ancora prima dell’inizio.

Ascolta questo articolo

Il PG National parte oggi alle 19:00 con gli Axolotl che sfideranno gli aNc OutPlayed. Proprio quest’ultimo team pare essere la causa scatenante di questi cambiamenti allo schedule del torneo e del malcontento di alcuni tifosi parecchio agguerriti. Il motivo è presto detto: per permettere al nuovo Head Coach degli aNc OutPlayed ,Luca “Brizz” Brizzante, di eseguire un co-streaming della partita. Concessione che mira ad ampliare la fanbase italiana riguardo la scena competitiva dello stivale.

PG eSports ha creato qualcosa d’incredibile, se si pensa che ciò è avvenuto in un paese dove purtroppo si preferisce ostacolare anziché omologare i nuovi settori professionistici. Tuttavia questi sforzi, seppur già in parte ripagati, potranno valere ancor di più avendo al fianco figure come quelle di Brizz che è uno dei più grossi streamer italiani e il più importante (per numeri e titoli) per quanto riguarda League of Legends nello Stivale. Il co-streaming permetterebbe, quindi, di far conoscere il competitive italiano anche a chi ancora non sa della sua esistenza, grazie alla simpatia e i consigli del Magister.

Per correttezza si informa che non sarà l’unico ad effettuare il co-streaming, ma ci saranno anche Apecarro (il socio) e Coach (team manager) Platy sul canale Twitch di Counter quando giocheranno i Samsung Morning Stars, Vischio con Revilvage per le partite degli Atleta Esports sul canale Twitch Atleta_TV e Charlie insieme a Tavernello per i Macko nel canale Mackoesports . Ogni team, circa, avrà la sua “crew” di casters di co-streaming che si potrà scegliere di seguire per supportare il proprio team preferito e se si riuscirà a far meno della simpatia e preparazione della crew di casters del PG Nats a cui si unisce un altro importante giocatore professionista e streamer: Deidara.

Tornando al discorso “polemiche” si è andato a parare su argomenti come “vantaggio competitivo” o “integrità competitiva” perché, secondo queste persone, “giocare alle 19 o giocare alle 22 condiziona le performances di certi giocatori”, facendo anche esempi molto specifici, ma non considerando che stanno parlando di professionisti che sanno gestire l’ansia dell’attesa (anche questa una delle tante problematiche scaturite dal giocare dopo le 19 a quanto pare) e i propri orari.

La discussione ha coinvolto diverse figure not” della scena italiana, in particolare Deugemo e Terenas che, nel provare a spiegare che ci si sta lamentando del nulla quando si sta facendo qualcosa di enorme per un intero settore, hanno palesato che non è proprio il caso cercare il pelo nell’uovo. Andando al sodo: quanto impatterà il “Time Diff” su questo PG Nats?